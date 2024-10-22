Перевірки МСЕК: підозру отримали 64 особи, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, — СБУ

За інформацією СБУ, до 8 організованих злочинних угруповань у різних регіонах України входили представники МСЕК. Наразі вони припинили свою діяльність.

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Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами перевіряє медико-соціальні експертні комісії. За результатами перевірок 64 посадовці МСЕК отримали підозру. Окрім цього, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

"У 2024 році, за матеріалами СБУ, 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4 106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів", — розповів він.

Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких належали представники МСЕК у різних регіонах України.

Зокрема, у Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

В Рівненській області викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. Особи за гроші оформлювали фіктивні історії хвороб із подальшим призначенням груп інвалідності. Загалом посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".

У Миколаєві викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Більшість майна жінка "переписала" на сина, студента медичного університету з російським громадянством.

На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників. Вони за хабарі оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування цієї злочинної схеми.

Також відомство перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. Наразі ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

Нагадаємо, 4 жовтня у Хмельницькій області правоохоронці викрили керівницю обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина — керівника облуправління Пенсійного фонду на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Також ДБР у Хмельницькому вивчає списки людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті посадовиці. За інформацією адвокатки Наталії Свірневської, усіх, хто вказаний у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування.

Згодом фахівці МОЗ переглянули майже 19 тис. висновків МСЕК Хмельницької області, які фігурують у кримінальному провадженні щодо голови комісії Тетяни Крупи, рішення щодо 74 військовозобов'язаних вирішили переглянути. Частину рішень щодо визначення ступеня інвалідності скасували повністю.

Зазначимо, що 9 жовтня три жительки Рівненського району налагодили схему ухилення від мобілізації. Жінки через знайомих лікарів оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. Ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон. Вартість послуг становила 16 700 доларів США.

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