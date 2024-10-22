Проверки МСЭК: подозрение получили 64 человека, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности, — СБУ

По информации СБУ, в 8 организованных преступных группировок в разных регионах Украины входили представители МСЭК. Сейчас они прекратили свою деятельность.

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Служба безопасности Украины вместе с другими правоохранительными органами проверяет медико-социальные экспертные комиссии. По результатам проверок 64 должностных лица МСЭК получили подозрение. Кроме этого, отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк по итогам заседания СНБО.

"В 2024 году по материалам СБУ 64 должностных лица МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже осуждены. Кроме того, по инициативе украинской спецслужбы отменено 4106 выводов об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов", — рассказал он.

Так, среди прочего, СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

В частности, в Харьковской области нейтрализована организованная преступная группа из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тыс. долларов. Чиновники продавали уклонистам поддельные медсправки для снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

В Ровенской области разоблачены еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Лица за деньги оформляли фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности. В общем чиновники получили более 350 тыс. долларов "прибыли".

В Николаеве разоблачена руководительница областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тыс. долларов, коллекция золотых изделий и три незадекларированные квартиры в Одессе. Большую часть имущества женщина "переписала" на сына, студента медицинского университета с российским гражданством.

На Закарпатье разоблачили председателя областной МСЭК и трех его сообщников. Они за взятки оформляли уклонистам инвалидность для снятия с воинского учета. Проверяется причастность председателя областной МСЭК к функционированию этой преступной схемы.

Также ведомство проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами. Сейчас эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц.

Напомним, 4 октября в Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководительницу областного центра МСЭК Татьяны Крупы и ее сына — руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Также ГБР в Хмельницком изучает списки людей, которые были найдены во время обысков в рабочем кабинете чиновницы. По информации адвоката Натальи Свирневской, всех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования.

Впоследствии специалисты Минздрава пересмотрели почти 19 тыс. выводов МСЭК Хмельницкой области, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении председателя комиссии Татьяны Крупы, решение по 74 военнообязанным решили пересмотреть. Часть решений по определению степени инвалидности отменили полностью.

Отметим, что 9 октября три жительницы Ровенского района наладили схему уклонения от мобилизации. Женщины через знакомых врачей оформляли фиктивную документацию, которую затем подавали на рассмотрение МСЭК для получения группы инвалидности. Эти документы давали возможность беспрепятственного выезда за границу. Стоимость услуг составляла 16 700 тысяч долларов США.

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