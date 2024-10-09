14 млн грн на справках МСЭК: в Ровенской области разоблачили схему уклонения от мобилизации (фото)

В Нацполиции рассказали, что участницам схемы уже сообщено о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Три жительницы Ривненского района наладили схему уклонения от мобилизации. За эти услуги они требовали почти 700 тысяч долларов, пишет Ривненская областная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что женщины через знакомых врачей оформляли фиктивную документацию, которую затем подавали на рассмотрение МСЭК для получения группы инвалидности. Эти документы давали возможность беспрепятственного выезда за границу. Стоимость услуг составляла 16 700 тысяч долларов США.

Одну из участниц схемы задержали после получения справки МСЭК и передачи 5300 долларов США. Еще 11 400 долларов США злоумышленницы получили ранее. В общем правоохранители провели 48 обысков, во время которых изъято более 14 млн грн, документацию, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику и тому подобное.

По информации Нацполиции в области, двум задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одной — домашние арест. Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, совершенное по предварительному сговору группой лиц и соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия по выявлению схемы уклонения от мобилизации Фото: Ровенская областная прокуратура

Деньги за уклонение от мобилизации Фото: Ровенская областная прокуратура

Напомним, 4 октября в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына. В ее рабочем кабинете нашли 100 тыс. долларов США, ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Также у чиновников обнаружены десятки объектов недвижимости в Украине, Австрии, Испании и Турции.

Позже, 7 октября в Житомире разоблачили врача, которая подделывала выводы МРТ. Во время обысков у нее обнаружено более 4,4 миллиона гривен.