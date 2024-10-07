Более 4 млн гривен за документы: в Житомире разоблачили врача, которая подделывала выводы МРТ (фото)

По информации правоохранительных органов, врач подделывала выводы МРТ, которые затем становились основанием для назначения заболеваний, связанных с инвалидностью.

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В Житомире правоохранители разоблачили врача, которая выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии. В ходе обысков у нее обнаружено более 4,4 миллиона гривен, сообщает полиция Житомирской области.

Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Они стали одним из оснований определения у мужчин заболеваний, связанных с инвалидностью. Необходимые документы были подготовлены 56-летней врачом одного из диагностических центров.

Правоохранителями были проведены обыски, в том числе и по месту жительства женщины. В результате следственных действий обнаружено 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, несколько жестких дисков, оптических носителей информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства.

"Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", — добавили в полиции.

Обнаруженные при обыске врача средства Фото: ГУ Нацполиции в Житомирской области

Средства, обнаруженные у врача в Житомире Фото: ГУ Нацполиции в Житомирской области

Врач, которая брала взятки за выводы МРТ Фото: ГУ Нацполиции в Житомирской области

Ранее Фокус также писал, что НАБУ вместе с САП поймали заместителя прокурора Запорожской области на получении взятки в размере 40 тысяч долларов. Чиновница обещала отменить арест имущества и сделать так, чтобы лицо не привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына — руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.