Понад 4 млн гривень за документи: в Житомирі викрили лікарку, яка підробляла висновки МРТ (фото)

За інформацією правоохоронних органів, лікарка підробляла висновки МРТ, які потім ставали підставою для призначення захворювань, пов'язаних з інвалідністю.

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В Житомирі правоохоронці викрили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Під час обшуків у неї виявлено понад 4,4 мільйона гривень, повідомляє поліція Житомирської області.

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їхній медичній документації наявні такі висновки. Вони стали однією з підстав визначення у чоловіків захворювань, пов'язаних з інвалідністю. Необхідні документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів.

Правоохоронцями були проведені обшуки, зокрема й за місцем проживання жінки. В результаті слідчих дій виявлено 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, кілька жорстких дисків, оптичних носіїв інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази.

"Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України", — додали в поліції.

Виявлені під час обшуку в лікарки кошти Фото: ГУ Нацполіції в Житомирській області

Кошти, виявлені у лікарки в Житомирі Фото: ГУ Нацполіції в Житомирській області

Лікарка, яка брала хабарі за висновки МРТ Фото: ГУ Нацполіції в Житомирській області

Раніше Фокус також писав, що НАБУ разом із САП упіймали заступницю прокурора Запорізької області на одержанні хабаря у розмірі 40 тисяч доларів. Посадовиця обіцяла скасувати арешт майна та зробити так, щоб особу не притягнули до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина — керівника облуправління Пенсійного фонду на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.