Вимагала 40 тисяч доларів: заступницю прокурора Запорізької області впіймали на хабарі

Як повідомили в НАБУ, посадовиця обіцяла скасувати арешт майна та зробити так, щоб особу не притягнули до кримінальної відповідальності.

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Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою упіймали заступницю прокурора Запорізької області на одержанні хабаря у розмірі 40 тисяч доларів. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. США за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

В НАБУ уточнили, що чиновницю викрили під час одержання усієї суми хабаря.

Наразі вирішується питання про затримання та повідомлення їй про підозру.

В Офісі генерального прокурора вже встигли прокоментувати викриття співробітниці. Там зазначили, що забезпечують повне сприяння НАБУ та САП у викритті корупційних правопорушень в органах прокуратури.

"Ми наполегливо реалізуємо курс на очищення системи від корупції та запобігання таким випадкам", — заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Водночас "Українська правда" зазначила, що у керівника Запорізької обласної прокуратури Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це – Наталя Максименко.

Наталія Максименко Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 23 вересня розслідувачі "Слідство. Інфо" розповіли про майно міністра агрополітики та квартиру його тещі за 17 мільйонів.

У цей же день журналісти Bihus.info розповіли про народних депутатів, які під час війни стали власниками дороговартісних автомобілів.