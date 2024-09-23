Від 4 до 8 мільйонів: Bihus назвав нардепів, які купили розкішні авто під час війни (відео)

Народні депутати та члени їхніх родин під час війни "катаються" на коштовних автомобілях, розповіли журналісти. При цьому розслідувачі не відшукали у деклараціях джерела доходів, які б дозволили такі покупки.

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Журналісти проєкту Bihus дослідили електронні декларації чотирьох народних депутатів — Сергія Мінька, Богдана Кицака, Сергія Мандзія та Анатолія Урбанського. Після цього з'ясували, що політики, які отримують зарплату 20-40 тис. грн, змогли під час війни купити автомобілі вартістю до 8 млн грн. Крім того, можна відшукати 31 земельну ділянку, які перейшли у власність одного з фігурантів розслідування. Півгодинне відео розслідувачів 23 вересня опубліковане на YouTube-каналі проєкту.

Розслідування Bihus про авто нардепів від 23 вересня

Розслідування Bihus про авто нардепів — деталі

На відео Bihus спершу розповідають про політичну кар'єру кожного з фігурантів і вказують, яка політична сила привела їх у Верховну Рад 9 скликання. Кожен з них протягом 2023 року отримав дохід близько 700 тис. грн — це зарплата нардепа. Крім того, у декого такий же розмір доходу в дружини, також є вклади у банках. Тим часом відео з вулиць Києва показують дороговартісні авто, в яких роз'їжджають нардепи або їхні родичі. Вартість авто — від 4 до 8 млн грн (орієнтовно): щоб їх купити, сім'я політика повинна була б не їсти-не пити кілька років поспіль.

Які авто купили парламентарі у 2023 році:

Сергій Мінько, народний депутат-мажоритарник (з Мелітополя), входить у групу "Довіра" і володіє BMW Х7 за мінімум 90 тис. дол. (4 млн грн) і Mercedes-Benz.

Розслідування Bihus.info - машина, яка може належати Мінько Фото: BIHUS info

Богдан Кицак, народний депутат від "Слуг народу": у його декларації не відшукалось автомобілів, пояснили журналісти. Водночас він їздить на автомобілі Toyota, яка зареєстрована на матір, яка перебуває за кордоном, свідчать дані розслідувачів.

Сергій Мандзій, народний депутат від "Слуг народу": у нього виявили Toyota Land Cruiser Prado. Політик пояснив, що має машину завдяки заробіткам за часів роботи підприємцем.

Розслідування Bihus.info - машина, яка може належати Мандзій Фото: BIHUS info

Анатолій Урбанський, народний депутат-мажоритарник, входить в групу "За майбутнє": дружина у 2023 році стала власницею Mercedes-Benz G-Class. Журналісти повідомили, що орієнтовна вартість авто — близько 8 млн грн.

Розслідування Bihus.info - машина, яка може належати Урбанському

"Нардепи продовжують у розпал війни оновлювати автопарки й ховати люксові авто за родиною, колегами чи під виглядом оренди", — підсумували розслідувачі Bihus.

Зазначимо, на порталі НАЗК можна відшукати електронні декларації перелічених нардепів. Привертає увагу декларація Мінька, який у 2023 році став власником 31 шт. земельних ділянок площам 40-50 тис. кв. м.

Розслідування Bihus.info - декларація Мінько Розслідування Bihus.info - декларація Урбанського Розслідування Bihus.info - декларація Мандзій

На сторінках у соцмережах політиків, згаданих у розслідуванні, поки що немає коментарів щодо оприлюдненої інформації.

Зазначимо, весною 2024 року розслідувачі Bihus опублікували відео про екскерівника київського метрополітену Віктора Брагінського. Вони встановили, що дороговартісні замовлення на виконання будівельних робіт отримує компанія, якою володіє колишня балерина.

Нагадуємо, 23 вересня у ЗМІ повідомили, у яку країну втік нардеп Андрій Одарченко, який намагався дати хабар у криптовалюті. З України також втік нардеп Артем Дмитрук: Фокус зібрав інформацію про його політичну та суспільну діяльність.