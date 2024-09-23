Квартира тещі за 17 мільйонів: журналісти розповіли про майно міністра агрополітики (відео)

Міністр агрополітики Віталій Коваль мешкає у квартирі тещі, яка начебто купила її за 17,7 млн грн, отримуючи щомісячний дохід у розмірі 6 тис. грн, встановили журналісти. Члени сімейства відмовились пояснити, як склалась така незвична ситуація.

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Голова Міністерства аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Києві живе у квартирі в елітному кварталі, яку начебто орендує у власної тещі, з'ясували розслідувачі "Слідство. Інфо". Квартиру придбали три роки тому за 17 млн грн. При цьому не ясно, звідки гроші у тещі, яка кілька років поспіль отримувала 6 тис. грн. Перед тим, як стати топпосадовцем у столиці, Коваль очолював Рівненську обласну адміністрацію. Саме тоді він, ймовірно, мав боргів на 1,3 млн грн. З іншого боку, у той час раптом "розквітла" будівельна фірма, яка почала отримувати у 9 разів більше замовлень від держави. Дослідження доходів та кар'єри Віталя Коваля журналісти опублікували 23 вересня на YouTube-каналі проєкту.

Розслідування про міністра Коваля від 23 вересня

Розслідування про міністра Коваля

Журналісти вирішили дослідити доходи та майно Віталія Коваля, який 5 вересня став міністром агрополітики, перед цим близько року очолював Фонд Держмайна (листопад 2023-вересень 2024), а ще раніше був головою Рівненської державної адміністрації (2019-23 рр.). Спершу їхню увагу привернула квартира, у якій мешкає топпосадовець — її орендує дружина Ксенія Коваль. Помешкання розташоване у Голосіївському районі столиці, біля парку, має площу 170 кв. м, а володіє нею громадянка Галина Баланюк. Баланюк купила квартиру у 2021 році і сплатила за неї, орієнтовно, 17,7 млн грн.

Розслідування - декларація Віталія Коваля Фото: Слідство. Інфо

Коли розслідувачі поцікавились, що ж то за громадянка володіє квартирою, де мешкає чиновник, то з'ясували, що це його теща. Про те, що Коваль дійсно проживає у тій висотці біля Голосіївського парку, свідчать фото з Instagram його дружини, пояснили журналісти. Крім того, вони з власних джерел дізнались про доходи тещі: з 2014 по 2020 рр. вона мала сумарний дохід 495 тис. грн, тобто по 6 тис. на місяць. Сімейство не прояснило ситуацію: ні теща, ні дружина, ні міністр не розповіли, як так сталось.

"Міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів", — підсували розслідувачі.

Втім, у декларації є дані про доходи. У 2023 році Коваль задекларував 1,1 млн зарплати на посаді голови ОВА, дружина — 3,3 млн як підприємниця.

Розслідування - будинок Віталія Коваля Фото: Слідство. Інфо Розслідування - квартира і дружина Віталія Коваля Фото: Слідство. Інфо

"Слідство. Інфо", щоб з'ясувати можливі джерела доходів, скористалось результатами розслідувань інших журналістів, пояснюється на відео. Наприклад, журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак розповіла, що Коваль до роботи на посаді голови ОВА працював у будівельній фірмі "ВВВ Монтаж", яка отримувала підряди від держави. Згодом у області почала активно заробляти ще одна компанія "Рівнеавтошляхбуд": тендерів на порталі "Прозорро" стало у дев'ять разів більше. Розслідувачі Bihus.info, зі свого боку, встановили, що між цими компаніями є чіткий зв'язок, зауважили журналісти.

Розслідування - дані про компанії з Рівного Фото: Слідство. Інфо

"Важливо, щоб посадовець пояснив, звідки гроші на придбання нерухомості, якою він користується та до походження якої є запитання", — підсумували розслідувачі "Слідство. Інфо".

На сторінці Facebook міністра агрополітика Віталія Коваля немає коментарів щодо розслідування. Також на викладені факти щодо доходів та нерухомості поки що не звернули увагу в НАБУ.

Зазначимо, 23 вересня журналісти Bihus.info розповіли про народних депутатів, які під час війни стали власниками дороговартісних автомобілів. Розслідувачі назвали імена чотирьох політиків, які роз'їжджаються на машинах вартістю від 4 до 8 млн грн. При цьому доходи посадовців не відповідають подібному майну.

Нагадуємо, 17 липня "Слідство. Інфо" опублікувало розслідування щодо кількості військових ЗСУ, які зникли безвісти після боїв на плацдармі в Кринках. Перед цим відбувся скандал з врученням повістки журналісту цього проєкту: в Міноборони відреагували на дії військкомів.