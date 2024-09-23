Квартира тещи за 17 миллионов: журналисты рассказали об имуществе министра агрополитики (видео)

Министр агрополитики Виталий Коваль живет в квартире тещи, которая якобы купила ее за 17,7 млн грн, получая ежемесячный доход в размере 6 тыс. грн, установили журналисты. Члены семейства отказались объяснить, как сложилась такая необычная ситуация.

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Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Киеве живет в квартире в элитном квартале, которую якобы арендует у собственной тещи, выяснили расследователи "Слідство. Інфо". Квартиру приобрели три года назад за 17 млн грн. При этом не ясно, откуда деньги у тещи, которая несколько лет подряд получала 6 тыс. грн. Перед тем, как стать топ-чиновником в столице, Коваль возглавлял Ровенскую областную администрацию. Именно тогда он, вероятно, имел долгов на 1,3 млн грн. С другой стороны, в то время вдруг "расцвела" строительная фирма, которая начала получать в 9 раз больше заказов от государства. Исследование доходов и карьеры Виталя Коваля журналисты опубликовали 23 сентября на YouTube-канале проекта.

Расследование о министре Ковале от 23 сентября

Расследование о министре Ковале

Журналисты решили исследовать доходы и имущество Виталия Коваля, который 5 сентября стал министром агрополитики, перед этим около года возглавлял Фонд госимущества (ноябрь 2023-сентябрь 2024), а еще раньше был главой Ровенской государственной администрации (2019-23 гг.). Сначала их внимание привлекла квартира, в которой живет топ-чиновник — ее арендует жена Ксения Коваль. Помещение расположено в Голосеевском районе столицы, возле парка, имеет площадь 170 кв. м, а владеет ею гражданка Галина Баланюк. Баланюк купила квартиру в 2021 году и заплатила за нее, ориентировочно, 17,7 млн грн.

Расследование — декларация Виталия Коваля Фото: Слідство. Інфо

Когда расследователи поинтересовались, что же это за гражданка владеет квартирой, где живет чиновник, то выяснили, что это его теща. О том, что Коваль действительно проживает в той высотке возле Голосеевского парка, свидетельствуют фото из Instagram его жены, пояснили журналисты. Кроме того, они из собственных источников узнали о доходах тещи: с 2014 по 2020 гг. она имела суммарный доход 495 тыс. грн, то есть по 6 тыс. в месяц. Семейство не прояснило ситуацию: ни теща, ни жена, ни министр не рассказали, как так произошло.

"Министр Виталий Коваль на звонки и сообщения журналистов относительно квартиры, в которой он живет, не ответил", — подытожили расследователи.

Впрочем, в декларации есть данные о доходах. В 2023 году Коваль задекларировал 1,1 млн зарплаты на должности главы ОВА, жена — 3,3 млн как предпринимательница.

Расследование — дом Виталия Коваля Фото: Слідство. Інфо Расследование — квартира и жена Виталия Коваля Фото: Слідство. Інфо

"Следствие. Інфо", чтобы выяснить возможные источники доходов, воспользовалось результатами расследований других журналистов, объясняется на видео. Например, журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак рассказала, что Коваль до работы на должности главы ОВА работал в строительной фирме "ВВВ Монтаж", которая получала подряды от государства. Позже в области начала активно зарабатывать еще одна компания "Ривнеавтошляхбуд": тендеров на портале "Прозорро" стало в девять раз больше. Расследователи Bihus.info, в свою очередь, установили, что между этими компаниями есть четкая связь, отметили журналисты.

Расследование — данные о компаниях из Ровно Фото: Слідство. Інфо

"Важно, чтобы чиновник объяснил, откуда деньги на приобретение недвижимости, которой он пользуется и к происхождению которой есть вопросы", — подытожили расследователи "Слідство. Інфо".

На странице Facebook министра агрополитики Виталия Коваля нет комментариев по расследованию. Также на изложенные факты относительно доходов и недвижимости пока не обратили внимание в НАБУ.

Отметим, 23 сентября журналисты Bihus.info рассказали о народных депутатах, которые во время войны стали владельцами дорогостоящих автомобилей. Расследователи назвали имена четырех политиков, которые разъезжают на машинах стоимостью от 4 до 8 млн грн. При этом доходы чиновников не соответствуют подобному имуществу.

Напоминаем, 17 июля "Слідство. Інфо" опубликовало расследование о количестве военных ВСУ, пропавших без вести после боев на плацдарме в Крынках. Перед этим произошел скандал с вручением повестки журналисту этого проекта: в Минобороны отреагировали на действия военкома.