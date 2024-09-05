Рада уволила главу Фонда госимущества Виталия Коваля: он должен возглавить одно из министерств

261 народный депутат поддержал увольнение Виталия Коваля, который возглавлял Фонд госимущества с ноября 2023 года.

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Верховная Рада Украины со второй попытки уволила Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в четверг, 5 сентября.

Кадровое решение поддержал 261 народный избранник, "против" проголосовал только один нардеп, еще 36 воздержались.

Результаты голосования за увольнение председателя ФГИУ Фото: Telegram/Ярослав Железняк

4 сентября в парламенте не хватило одного голоса для увольнения Коваля. За его отставку проголосовали 225 народных депутатов, при необходимых 226.

Ожидается, что теперь он займет вакантное кресло министра аграрной политики Украины. Накануне глава фракции "Слуга народа" опубликовал перечень фамилий новых министров.

Что известно о Виталии Ковале

Виталию Ковалю 43 года. Он вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, член Национального олимпийского комитета Украины.

С сентября 2019 до ноября 2023 года возглавлял Ровенскую областную государственную администрацию.

21 ноября 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила четырех министров Украины — Дениса Малюську, Ольгу Стефанишину, Александра Камышина и Руслана Стрельца.

5 сентября депутаты отправили в отставку Дмитрия Кулебу и Ирину Верещук.

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