Рада уволила главу Минстратегпрома Камышина: он проработал в Кабмине полтора года

3 сентября Камышин написал заявление об отставке. По словам нардепа Железняка, теперь он будет работать стратегическим советником в Офисе президента.

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В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 243 парламентария. Двое депутатов проголосовали "против", воздержались — 25.

Рада поддержала увольнение Камышина Фото: Telegram/Залізний нардеп

По словам Железняка, Камышин стал единственным из министров, подавших заявления на увольнение, который пришел с отчетом в парламент.

"Отчет был, спасибо за работу", — отметил нардеп.

Камышин перед увольнением отчитался в Верховной Раде перед увольнением Фото: Telegram/Залізний нардеп

Железняк добавил, что несмотря на информацию в СМИ, Камышин не будет назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента, а будет в статусе стратегического советника.

"Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить (так как проклятое место)... что тоже хорошо", — написал народный избранник.

Александр Камышин был назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в марте 2023 года. До этого он два года возглавлял правление АО "Украинская железная дорога".

Напомним, 3 сентября Александр Камышин написал заявление на увольнение с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он заявил, что продолжит работать в оборонной сфере, но в "другой роли".

Кроме Камышина, заявления на увольнение написали Денис Малюська, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук, Руслан Стрелец.

3 сентября президент Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.