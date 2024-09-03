Зеленский уволил Шурму с должности заместителя главы Офиса президента (скриншот)

На сайте президента Украины появился указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя главы Офиса президента. Владимир Зеленский подписал этот документ 3 сентября.

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Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма уходит с должности. Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подписал указ об увольнении чиновника. Текст указа появился на портале главы государства.

Вечером 3 сентября на веб-портале президента Украины опубликовали краткий текст Указа №602/204. В приказе говорится об увольнении Ростислава Шурмы. Других указов, в которых сообщали бы о возможном новом назначении, не отыскалось.

Увольнение Шурмы — что известно

3 сентября анонимные источники портала "Украинская правда" сообщили, что президент Зеленский готов уволить Ростислава Шурму. Собеседник журналистов также назвал человека, который может занять его должность. Вероятно, преемником может стать министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

На момент публикации статьи офис президента, Зеленский, Шурма, Камышин не комментировали возможную перестановку в украинской власти.

Ростислав Шурма — украинский топ-менеджер и топ-чиновник, который четыре года руководил заводом "Запорожсталь" (2012-2019 гг.), а в 2021 стал внештатным советником Владимира Зеленского и заместителем руководителя офиса президента. Основные вопросы, которыми занимался Шурма — это экономика, коммуникация с бизнесом, проект еОселя. В "Рейтинге самых влиятельных украинцев 2024", составленном Фокусом, чиновник вошел во вторую десятку и занял 17 место.

Издание "РБК-Украина" назвало имена еще трех чиновников, которые могут потерять должности во время перестановок в украинском правительстве. Анонимные источники журналистов упомянули о министерствах ветеранов, молодежи и спорта, культуры.

Напоминаем, 3 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления на увольнение четырех топ-чиновников. Среди них — заявление министра Александра Камышина. В первом комментарии, которое дал Камышин после этого, он объяснил, в какой сфере будет дальше работать. Между тем накануне Зеленский уволил председателя правления НЭК "Укрэнерго": после этого из Наблюдательного совета уволились двое международных наблюдателей.