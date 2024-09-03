Будет в другой роли: Камышин дал первый комментарий после заявления об увольнении

Народные депутаты услышат отчет главы Минстратегпрома Александра Камышина, заявил чиновник. Закрытая отчетность состоится в экономическом и оборонном комитетах Верховной Рады.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после увольнения с должности планирует и в дальнейшем работать в сфере обороны Украины. В ближайшее время он предоставит отчет о своей деятельности. Первый комментарий Камышина опубликовали в Telegram-канале ТСН.

Комментарий Камышина появился в сети через полтора часа после того, как спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал фото его заявления на увольнение. Министр заявил, что будет работать в оборонной сфере, но в "другой роли". В течение ближайшего времени он предоставит два отчета. Один отчет будет секретным, его услышат в комитете Верховной Рады по вопросам обороны и в комитете по экономике. Второй отчет — открытый: он прозвучит в Верховной Раде, заявил будущий экс-министр.

Увольнение министров 3 сентября — комментарий Камышина Фото: ТСН

Увольнение министров 3 сентября — что известно

Отметим, информацию об увольнении Камышина опубликовал спикер Стефанчук на странице Facebook. В заметке спикера приведены четыре заявления об увольнении: кроме главы Минстратегпрома, там есть заявления от министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля. При этом указано, что решение об увольнении должны поддержать народные депутаты на ближайшем пленарном заседании.

После публикации Стефанчука появилось сообщение народного депутата Ярослава Железняка. Он пояснил, что Камышин получит новую должность, выше нынешней. О какой именно должности идет речь, нардеп информацией не располагает.

Александр Камышин — украинский предприниматель, который перешел на работу в сферу государственного управления. Сначала в 2022 году он возглавил "Укрзализныцю", а в марте 2023 года стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Фокус рассказывал о разработках в сфере обороны и нового оружия, о котором сообщало ведомство. Например, в апреле Камышин рассказал в интервью изданию Bussines Insider о росте количества FPV-дронов, которые выпускаются в Украине. Кроме того, в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве ракеты-дрона "Паляница", которая может доставать далеко вглубь РФ.

Напоминаем, в мае Фокус писал о роботизированных платформах для ВСУ, которые начали производиться в Украине. В июне росСМИ уверяли, будто Силы обороны применили ракету "Нептун" по военному объекту ВС РФ.