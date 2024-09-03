Буде в іншій ролі: Камишін дав перший коментар після заяви про звільнення

Народні депутати почують звіт голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, заявив посадовець. Закрите звітування відбудеться у економічному й оборонному комітетах Верховної Ради.

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Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після звільнення з посади планує й надалі працювати у сфері оборони України. Найближчим часом він збирається надати звіт про свою діяльність. Перший коментар Камишіна опублікували у Telegram-каналі ТСН.

Коментар Камишіна з'явився у мережі через півтори години після того, як спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував фото його заяви на звільнення. Міністр заявив, що працюватиме в оборонній сфері, але в "іншій ролі". Упродовж найближчого часу він надасть два звіти. Один звіт буде секретним, його почують у комітеті Верховної Ради з питань оборони та комітеті з економіки. Другий звіт — відкритий: він пролунає у Верховній Раді, заявив майбутній ексміністр.

Звільнення міністрів 3 вересня - коментар Камишіна Фото: ТСН

Звільнення міністрів 3 вересня — що відомо

Зазначимо, інформацію про звільнення Камишіна опублікував спікер Стефанчук на сторінці Facebook. У дописі спікера наведено чотири заяви про звільнення: окрім голови Мінстратегпрому, там є заяви від міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голови Фонду держмайна Віталія Коваля. Водночас зазначено, що рішення про звільнення мають підтримати народні депутати на найближчому пленарному засіданні.

Після публікації Стефанчука з'явився допис народного депутата Ярослава Железняка. Він пояснив, що Камишін отримає нову посаду, вищу за теперішню. Про яку саме посаду йдеться, нардеп інформації не має.

Олександр Камишін — український підприємець, який перейшов на роботу у сферу державного управління. Спершу у 2022 році він очолив "Укрзалізницю", а у березні 2023 став міністром із питань стратегічних галузей промисловості. Фокус розповідав про розробки у сфері оборони та нової зброї, про яку повідомляло відомство. Наприклад, у квітні Камишін повідомив в інтерв'ю виданню Bussines Insider про зростання кількості FPV-дронів, які випускаються в Україні. Крім того, у серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво ракети-дрона "Паляниця", яка може діставати далеко вглиб РФ.

Нагадуємо, у травні Фокус писав про роботизовані платформи для ЗСУ, які почали виготовляти в Україні. У червні росЗМІ запевняли, начебто Сили оборони застосували ракету "Нептун" по військовому об'єкту ЗС РФ.