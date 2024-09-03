Камишін, Малюська, Коваль і Стрілець написали заяви про звільнення, — Стефанчук (фото)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяви на звільнення написали чотири високопосадовці. Зокрема це міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

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Чотири високопосадовці передали спікеру Верховної Ради заяви про звільнення. Власноруч написані заяви надійшли від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюська, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, голови Фонду державного майна України Віталія Коваля. Про це написав речник Руслан Стефанчук на сторінці у Faсebook.

Допис Стефанчук з'явився у мережі близько 17:00 3 вересня. Спікер опублікував чотири заяви на звільнення: на усіх вказана сьогоднішня дата. Посадовці посилаються на п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону "Про Кабінет міністрів" і пишуть, що подають у відставку.

"Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", — написав Стефанчук.

Звільнення міністрів — деталі подій 3 вересня

Близько 12 год. 3 вересня анонімні джерела "Української правди" повідомили, що президент України Володимир Зеленський начебто готується звільнити з посади міністра Камишіна. Водночас співрозмовник журналістів запевнив, що міністр і раніше виявляв бажання піти, а тепер він дійсно може бути "вільним".

На сторінках Facebook посадовців, Камишіна, Малюська, Коваля та Стрільця, які написали заяви на звільнення, а також на ресурсах відповідних відомств, немає коментарів щодо подій.

Напередодні, 2 вересня, стало відомо про звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що після рішення президента відбулося голосування шести членів Наглядової ради енергетичної компанії. Четверо членів підтримали звільнення. На думку нардепа, офіційна причина звільнення — проблеми з захистом енергетичних об'єктів, які продовжують руйнуватись після кожного наступного удару ЗС РФ. 3 вересня стало відомо про відставку двох незалежних членів наглядової ради, які не підтримали рішення Зеленського щодо Кудрицького. Ідеться про Данієля Доббені та Петера Андерсона, ідеться у спільній заяві, опублікованій у Telegram-каналі "Укренерго".

Нагадуємо, анонімні джерела "РБК-Україна" 3 вересня назвали ще трьох топпосадовців, які можуть втратити посади найближчим часом.