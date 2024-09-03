"Президент готовий відпустити": Зеленський може звільнити заступника Єрмака, — ЗМІ

За даними джерел "Української правди", міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін може замінити Ростислава Шурму.

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Найближчими днями в Офісі президента України можуть відбутися кадрові зміни. Йдеться про звільнення заступника керівника ОП Ростислава Шурму. Про це пише видання "Українська правда" з посиланням на джерела в оточенні президента і в Кабінеті міністрів.

"Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити", — сказав журналістам співрозмовник з команди Зеленського.

Інші джерела видання зазначають, що найбільш ймовірним кандидатом на посаду Шурми на Банковій вважають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. На момент публікації матеріалу Ростислав Шурма та пресслужба ОП офіційно не коментували можливі кадрові зміни в Офісі президента.

Що відомо про Ростислава Шурму

Ростислав Шурма з березня 2021 року працював позаштатним радником Офісу президента України. У листопаді того ж року Володимир Зеленський призначив його заступником Андрія Єрмака.

У "Рейтингу найвпливовіших українців-2024" від Фокусу Шурма посів 17 місце. Він відповідає за економічний напрямок і комунікацію з бізнесом в Офісі президента України. А також є одним з авторів держпрограми "єОселя".

Фото: Forbes

Нагадаємо, 29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. На їхні посади було призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську.

30 березня президент звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра.