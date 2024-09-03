"Президент готов отпустить": Зеленский может уволить заместителя Ермака, — СМИ

По данным источников "Украинской правды", министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин может заменить Ростислава Шурму.

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В ближайшие дни в Офисе президента Украины могут произойти кадровые изменения. Речь идет об увольнении заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в окружении президента и в Кабинете министров.

"Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить", — сказал журналистам собеседник из команды Зеленского.

Другие источники издания отмечают, что наиболее вероятным кандидатом на должность Шурмы на Банковой считают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. На момент публикации материала Ростислав Шурма и пресс-служба ОП официально не комментировали возможные кадровые изменения в Офисе президента.

Что известно о Ростиславе Шурме

Ростислав Шурма с марта 2021 года работал внештатным советником Офиса президента Украины. В ноябре того же года Владимир Зеленский назначил его заместителем Андрея Ермака.

В "Рейтинге самых влиятельных украинцев-2024" от Фокуса Шурма занял 17 место. Он отвечает за экономическое направление и коммуникацию с бизнесом в Офисе президента Украины. А также является одним из авторов госпрограммы "еОселя".

Фото: Forbes

Напомним, 29 марта Владимир Зеленский уволил двух заместителей Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

30 марта президент уволил своего первого помощника Сергея Шефира.