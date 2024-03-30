Зеленский уволил первого помощника Шефира и еще трех советников (указы)

Глава государства уволил Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого и Олега Устенко с должностей советников, а также двух уполномоченных президента — Наталью Пушкареву и Алену Вербицкую.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в субботу, 30 марта.

Сергей Шефир занимал должность первого помощника Зеленского с 21 мая 2019 года. Среди прочего в Офисе Президента он отвечал за работу и контакты с крупным бизнесом в Украине и за рубежом.

До этого Шефир был продюсером, директором и сценаристом Студии Квартал-95, которую в 2003 году основал вместе с Владимиром Зеленским.

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22 сентября 2021 года на Шефира было совершено покушение. В Киевской области между селами Ходосовка и Лесники неизвестные из автомата обстреляли автомобиль, в котором находился помощник президента. В машину попало 18 пуль. Водитель получил ранения. Сам Шефир не пострадал.

Кадровые изменения в Офисе президента

Кроме этого, на сайте президента появились указы об увольнении:

внештатного советника президента Олега Устенко;

советника президента Сергея Трофимова;

внештатного советника президента Михаила Радуцкого;

уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;

уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.

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Напомним, 29 марта глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Новыми заместителями Андрея Ермака стала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская.

26 марта Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны,