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Политика

Зеленский уволил первого помощника Шефира и еще трех советников (указы)

Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Сергей Шефир, Сергей Шефир, увольнение Шефира, Зеленский уволил Шефира,
Фото: Getty Images | Сергей Шефир занимал должность первого помощника президента

Глава государства уволил Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого и Олега Устенко с должностей советников, а также двух уполномоченных президента — Наталью Пушкареву и Алену Вербицкую.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в субботу, 30 марта.

Сергей Шефир занимал должность первого помощника Зеленского с 21 мая 2019 года. Среди прочего в Офисе Президента он отвечал за работу и контакты с крупным бизнесом в Украине и за рубежом.

До этого Шефир был продюсером, директором и сценаристом Студии Квартал-95, которую в 2003 году основал вместе с Владимиром Зеленским.

Сергей Шефир, увольнение Шефира, Зеленский уволил Шефира, Fullscreen
Фото: скриншот

22 сентября 2021 года на Шефира было совершено покушение. В Киевской области между селами Ходосовка и Лесники неизвестные из автомата обстреляли автомобиль, в котором находился помощник президента. В машину попало 18 пуль. Водитель получил ранения. Сам Шефир не пострадал.

Кадровые изменения в Офисе президента

Кроме этого, на сайте президента появились указы об увольнении:

  • внештатного советника президента Олега Устенко;
  • советника президента Сергея Трофимова;
  • внештатного советника президента Михаила Радуцкого;
  • уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;
  • уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.
Сергей Шефир, увольнение Шефира, Зеленский уволил Шефира, кадровые перестановки, кадровые изменения, указ Зеленского, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий Fullscreen
Фото: скриншот

Напомним, 29 марта глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Новыми заместителями Андрея Ермака стала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская.

26 марта Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны,