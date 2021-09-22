Под Киевом совершено покушение на помощника Зеленского Шефира: введен план "Сирена" (фото)

В результате покушения огнестрельное ранение получил водитель помощника президента Украины.

В среду, 22 сентября, в Украине совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил нардеп Евгений Шевченко.

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По его словам, покушение было совершено возле населенного пункта Лесники.

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир не пострадал.

Водитель топ-чиновника получил три огнестрельных ранения.

"Только что вблизи села Лесники было совершено покушение на советника Президента Украины Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", — сообщил Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

Информацию о покушении на Сергея Шефира также сообщила главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева в своем Facebook.

"Стреляли в автомобиль Шефира. Ранен водитель", — написала Мусаева.

По данным издания Украинская правда, по автомобилю, в котором находился Сергей Шефир, стреляли автоматной очередью. После покушения на первого помощника Владимира Зеленского полицейские ввели спецоперацию "Сирена".

На месте ЧП возле села Лесники (Киево-Святошинский район Киевской области — ред.) находится руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

[ + – ] Покушение на Сергея Шефира

Ранее Фокус сообщал про покушения на Владимира Зеленского. С момента инаугурации, которая состоялась в мае 2019 года, силовики расследуют четыре факта посягательства на жизнь президента. Помимо этого, правоохранители задокументировали две угрозы убийством Владимиру Зеленскому.

Также Фокус рассказывал о возможном покушении на Зеленского в сентябре. В СБУ обратился неизвестный, который сообщил, что ему известно о намерениях совершить покушение на президента Украины Владимира Зеленского и здание украинского парламента. Звонившим в СБУ оказался бездомный, который попросил у сотрудницы Киево-Печерской Лавры телефон и обратился к силовикам.