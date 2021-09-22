Під Києвом скоєно замах на помічника Зеленського Шефіра: введений план "Сирена" (фото)

У результаті замаху вогнепальне поранення отримав водій помічника президента України.

У середу, 22 вересня, в Україні здійснили замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Про це повідомив нардеп Євген Шевченко.

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За його словами, замах було скоєно біля населеного пункту Лісники.

Перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір не постраждав.

Водій топчиновника отримав три вогнепальні поранення.

"Тільки що поблизу села Лісники було скоєно замах на радника Президента України Сергія Шефіра. Поранений водій Сергія, в нього потрапило три кулі", — повідомив Євген Шевченко в своєму Telegram-каналі.

Інформацію про замах на Сергія Шефіра також повідомила головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва у своєму Facebook.

"Стріляли в автомобіль Шефіра. Поранений водій", — написала Мусаєва.

За даними видання "Українська правда", по автомобілю, в якому перебував Сергій Шефір, стріляли автоматною чергою. Після замаху на першого помічника Володимира Зеленського поліцейські ввели спецоперацію "Сирена".

На місці НП біля села Лісники (Києво-Святошинський район Київської області — ред.) перебуває керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова.

[ + – ] Замах на Сергія Шефіра

Раніше Фокус повідомляв про замах на Володимира Зеленського. З моменту інавгурації, яка відбулася в травні 2019 року, силовики розслідують чотири факти посягання на життя президента. Крім цього, правоохоронці задокументували дві погрози вбивства Володимиру Зеленському.

Також Фокус розповідав про можливий замах на Зеленського у вересні. В СБУ звернувся невідомий, який повідомив, що йому відомо про наміри вчинити замах на президента України Володимира Зеленського та будівлю українського парламенту. Той, хто дзвонив в СБУ, виявився безпритульним, який попросив у співробітниці Києво-Печерської Лаври телефон і звернувся до силовиків.