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Політика

Зеленський звільнив першого помічника Шефіра та ще трьох радників (укази)

Володимир Зеленський, Сергій Шефір, Сергій Шефір, звільнення Шефіра, Зеленський звільнив Шефіра,
Фото: Getty Images | Сергій Шефір обіймав посаду першого помічника президента

Глава держави звільнив Сергія Трофімова, Михайла Радуцького й Олега Устенка з посад радників, а також двох уповноважених президента — Наталю Пушкарьову й Альону Вербицьку.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави в суботу, 30 березня.

Сергій Шефір обіймав посаду першого помічника Зеленського з 21 травня 2019 року. Зокрема, в Офісі Президента він відповідав за роботу й контакти з великим бізнесом в Україні та за кордоном.

До цього Шефір був продюсером, директором і сценаристом студії "Квартал-95", яку у 2003 році заснував разом із Володимиром Зеленським.

Сергій Шефір, звільнення Шефіра, Зеленський звільнив Шефіра, Fullscreen
Фото: скриншот

22 вересня 2021 року на Шефіра був скоєний замах. На Київщині між селами Ходосівка та Лісники невідомі з автомата обстріляли автомобіль, у якому перебував помічник президента. У машину влучило 18 куль. Водій отримав поранення. Сам Шефір не постраждав.

Кадрові зміни в Офісі президента

Також на сайті президента з'явилися укази про звільнення:

  • позаштатного радника президента Олега Устенка;
  • радника президента Сергія Трофімова;
  • позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
  • уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;
  • уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.
Сергій Шефір, звільнення Шефіра, Зеленський звільнив Шефіра, кадрові перестановки, кадрові зміни, указ Зеленського, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький Fullscreen
Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 березня глава держави Володимир Зеленський своїми указами звільнив із посад заступників керівника Офісу президента України Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. Новими заступницями Андрія Єрмака стала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра та керівниця кабінету керівника Офісу президента Олена Ковальська.

26 березня Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.