Зеленський звільнив двох заступників Єрмака (фото)

Окрім звільнень двох посадовців, розглядаються можливі зміни й щодо Андрія Сибіги, ще одного заступника голови Офісу президента України.

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Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова, які працюють на посадах заступників керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні укази опубліковані на сайті президента України.

На їхні посади призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Видання "Українська Правда" з посиланням на джерела, поінформувало про те, що це не усі заплановані зміни. Окрім звільнень Дніпрова та Смирнова наразі розглядається можливе звільнення ще одного заступника Єрмака Андрія Сибіги.

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"Офіційна інформація про це з'явиться або ввечері п'ятниці або найближчими днями", – цитує УП співрозмовників в команді президента.

Дніпрова призначили на посаду заступником керівника Офісу президента 9 липня 2021 року. Смирнов працює на цій посаді з 10 вересня 2019 року. Згідно з інформацією на сайті президента, у Єрмака десять заступників.

Біографія Олексія Дніпрова

Олексій Дніпров з 2005 року працював на посадах в уряді. З 2023 року був керівником апарату – заступником Міністра освіти і науки України.

Олексій Дніпров Фото: Офіс президента

У 2015 році почав роботу в Адміністрації Президента України, призначений заступником голови. Заступником Керівника Офісу президента України призначений указом президента України 9 липня 2021 року.

Біографія Андрія Смирнова

Андрій Смирнов працював юристом в приватному секторі з 2022 по 2006 рік. Згодом опинився на державній службі. З 2012 року обіймав посаду в Державній банківській установі "Український банк реконструкції та розвитку".

Андрій Смирнов Фото: Офіс президента

Займався з 2013 року юридичною та адвокатською практикою. Призначений заступником Керівника Офісу президента 10 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 29 березня Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка. Причини такого рішення керівника держави не оголосили.