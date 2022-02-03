Слідство визначилося з винуватцем замаху на помічника президента Шефіра — адвокати

За словами юристів, правоохоронці вважають причетним до злочину Вадима Тарана, якого звинувачують у перестрілці в Херсоні 3-річної давності. При цьому вони стверджують, що слідством керує Офіс президента.

Правоохоронці проводять необґрунтовані обшуки в низки осіб у межах провадження про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Слідчі, на їхню думку, вже встановили причетних до злочину, тоді як юристи стверджують, що вказані особи не мають до нього стосунку. Про це під час пресконференції в четвер, 3 лютого, заявили адвокати.

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Голова адвокатського бюро "Анна Литвин і партнери" Анна Литвин повідомила, що наприкінці листопада 2021 року з'явився лист працівника карного розшуку, адресований одному з керівників Головного слідчого управління Національної поліції про те, що правоохоронці аналізують подібні злочини, щоб знайти причетних до замаху на Шефіра. Вони звернули увагу на стрілянину, що сталася 10 жовтня 2018 року в Херсоні, в якій звинувачується Таран Вадим Петрович. Поліцейські вирішили відпрацювати версію щодо його причетності до замаху на помічника президента, додала Литвин.

Далі адвокатка зазначила, що з початку грудня 2021 року правоохоронці отримали дозвіл на проведення близько 80 обшуків із вилученням майна в різних сімей. Також Литвин додала, що на підставі матеріалів, до яких мають доступ адвокати, слідчі "вже визначились із винуватцем цього замаху" на Шефіра.

Після слідчих дій низку осіб викликали на допит. Адвокати під час брифінгу вказали, що в них є докази їхньої непричетності до замаху. Крім того, за словами Литвин, перед обшуками жодних слідчих дій не проводилося, тоді як у документах провадження ті, хто був викликаний на допит, називаються "причетними" або "обізнаними про обставини" замаху.

При цьому 6 людей, які спілкувалися з Тараном, пройшли поліграф, проте результатів перевірки правоохоронці наразі не надали.

"Куди б ми не зверталися, є інформація, що це вказівка Офісу президента, і вони фактично керують слідством. Із цим питанням ми звернулися до президента України Володимира Зеленського, написали міністру внутрішніх справ Денису Монастирському… Також було надіслано відповідні листи потерпілим", — заявила Литвин.

На необґрунтованість проведення обшуків у низки осіб вказали також адвокати Тетяна Кравченко, а також Вадим Погорілий з бюро "Кравченко, Гончар і партнери", які були присутні на пресконференції. Останній заявив, що кожен із тих, кого слідчі вважають причетними до злочину, що в момент замаху перебував далеко від місця злочину.

Нагадаємо, поряд із селом Лісники Київської області 22 вересня 2021 року автомобіль Сергія Шефіра обстріляли з автомата. Внаслідок поранення отримав водій помічника президента. Слідство тоді назвало три можливі причини замаху на Шефіра. Серед них державна діяльність Шефіра, тиск на найвище керівництво країни та дестабілізація ситуації в Україні.

Раніше в партії "Європейська солідарність" повідомили, що поліцейські обшукали будинки депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина в справі про замах на Шефіра.