Замах на Шефіра: поліція обшукала будинок депутата від "Євросолідарності" (фото)

Депутат Івано-Франківської облради Сергій Волошин під час перереєстрації зброї показав патрони з певним маркуванням. Такі самі боєприпаси знайшли на місці обстрілу машини Сергія Шефіра.

Поліцейські обшукали будинок депутата Івано-Франківської обласної ради від "Європейської солідарності" Сергія Волошина. Його підозрюють у замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського. Про це повідомила у Facebook пресслужба "Євросолідарності".

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"Влада Зеленського пробила чергове дно в переслідуванні опозиції та починає фабрикувати справи проти "Європейської Солідарності" зі звинуваченнями в замаху на вбивство", — заявили в партії.

Обшук провели вранці 24 листопада. Представники партії вважають це "фальсифікацією справи проти опозиції".

"Ці дії є черговим свідченням спроб Банкової побудувати в Україні авторитарний режим за путінськими лекалами", – йдеться в повідомленні.

Івано-Франківський територіальний осередок "Євросолідарності" вимагає притягти до відповідальності тих, хто віддав поліції наказ обшукати будинок Волошина.

Подробиці обшуку в будинку Волошина

Депутат розповів, як близько десяти слідчих обшукували його будинок у місті Яремче. Там перебували батьки політика. Правоохоронці стверджували, що Волошин зберігає мисливську рушницю калібром 7,62 мм. З такої ж зброї стріляли в машину Шефіра.

[ + – ] Гільзи на місці стрілянини в авто Шефіру

Волошин у відповідь сказав, що це дуже популярний калібр стрілецької зброї в Україні. Депутат зазначив, що не був у Київській області в день замаху на Шефіра.

[ + – ] Обстріляна машина помічника президента України

"Вони на світанку будять моїх батьків, у мами тремтять руки, батько хвилюється. Чи достатньо для цього того, що я володію зброєю калібру 7,62? В Україні таких десятки чи сотні тисяч. Цікаво мені, чи проводили обшуки на території Івано-Франківської області ще в когось із таких підстав", – відреагував на те, що сталося, Волошин.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах заявили, що патрони, якими стріляли в машину Шефіра, були закордонного виробництва з певним маркуванням, яких не так багато в Україні.

Під час перереєстрації зброї деякі особи надали такі патрони, зокрема й Волошин. Слідчі дії проводять у всіх, уточнили співрозмовники видання.

Зазначимо, що після замаху Шефір почав їздити на броньованій машині.

Фокус аналізував, як замах на Шефіра вплинув на боротьбу за вплив на Володимира Зеленського.