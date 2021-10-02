"Їжджу на броньованих машині": Шефір прибув до Трускавця на нараду "Слуги народу"

Після замаху Сергій Шефір вжив заходів обережності, проте продовжує виконувати свої обов'язки. Тим часом поранений водій прикутий до ліжка.

Перший помічник президента України Сергій Шефір приїхав на виїзну нараду фракції "Слуга народу" і прокоментував замах. Відеоролик опублікував телеканал "Дім" в телеграм.

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Сергій Шефір прибув на захід, супроводжуючи Володимира Зеленського. Помічник пов'язує замах на нього зі спробою психологічного тиску на вище керівництво країни, але нікого не підозрює, заявивши про нормальні відносини з усіма впливовими особами. Сергій Шефір також прокоментував розмови про інсценування:

"Я читаю про це, десь — смішно, десь — прикро. Я вважаю, що журналісти тільки в одному випадку повірили б, що це не інсценування — якби був смертельний результат. Хто хоче, хай спробує так інсценувати, якщо це можливо".

За його словами, життя водія, потерпілого під час замаху, зараз нічого не загрожує, однак чоловік поки не може вставати з ліжка. Після замаху, Шефір почав їздити на броньованій машині.

"Мені сказали: поки це необхідно, бо я є фігурантом кримінальної справи", — розповів помічник президента.

Він додав, що прибув до Трускавця з метою подивитися, як депутати з "Слуги народу" реагують на обговорення планів трансформації України. Сергій Шефір, бувши представником команди президента, збирається обговорити з фракцією державні програми, які вона буде підтримувати або відхиляти в майбутньому.

Замах на Шефіра відбувся 22 вересня в селі Лісники Київської області — автомобіль помічника президента обстріляли з автоматичної зброї. Сам він не постраждав, проте дві кулі потрапили в водія, якого доставили в лікарню.

Фокус повідомляв, що генпрокурор Ірина Венедиктова розкрила деталі замаху на Сергія Шефіра. На брифінгу в Трускавці вона розповіла, як дослідила місце злочину і переконалася — обстріл не був постановчим. За її словами, зараз правоохоронці розробляють близько десятка різних версій.

З'явилася інформація, що машину Сергія Шефіра обстріляли кулями угорського виробництва. Всього по автомобілю вистрілили близько 20 разів калібром 7,62.