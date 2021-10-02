"Езжу на бронированой машине": Шефир прибыл в Трускавец на совещание "Слуги народа"

После покушения Сергей Шефир принял меры предосторожности, однако продолжает выполнять свои обязанности. Тем временем, раненный водитель прикован к постели.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир приехал на выездное совещание фракции "Слуга народа" и прокомментировал покушение. Видеоролик опубликовал телеканал "Дом" в Телеграм.

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Сергей Шефир прибыл на мероприятие, сопровождая Владимира Зеленского. Помощник связывает покушение на него с попыткой психологического давления на высшее руководство страны, но никого не подозревает, заявив о нормальных отношениях со всеми влиятельными лицами. Сергей Шефир также прокомментировал разговоры об инсценировке:

"Я читаю об этом, где-то — смешно, где-то — обидно. Я считаю, что журналисты только в одном случае поверили бы, что это не инсценировка — если бы был смертельный исход. Кто хочет, пусть попробует так инсценировать, если это возможно".

По его словам, жизни водителя, пострадавшего при покушении, сейчас ничего не угрожает, однако мужчина пока не может вставать с постели. После покушения, Шефир начал ездить на бронированной машине.

"Мне сказали: пока это необходимо, так как я являюсь фигурантом уголовного дела", — рассказал помощник президента.

Он добавил, что прибыл в Трускавец с целью посмотреть, как депутаты из "Слуги народа" реагируют на обсуждение планов трансформации Украины. Сергей Шефир, будучи представителем команды президента, собирается обговорить с фракцией государственный программы, которые она будет поддерживать или отклонять в будущем.

Покушение на Шефира произошло 22 сентября в селе Лесники Киевской области — автомобиль помощника президента обстреляли из автоматического оружия. Сам он не пострадал, однако две пули попали в водителя, которого доставили в больницу.

Фокус сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова раскрыла детали покушения на Сергея Шефира. На брифинге в Трускавце она рассказала, как исследовала место преступления и убедилась — обстрел не был постановочным. По ее словам, сейчас правоохранители разрабатывают около десятка различных версий.

Появилась информация, что машину Сергея Шефира обстреляли пулями венгерского производства. Всего по автомобилю выстрелили около 20 раз калибром 7,62.