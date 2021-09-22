Автомобиль Шефира обстреляли пулями, изготовленными в Венгрии, – МВД

Всего по автомобилю помощника президента Украины было выпущено около 20 пуль калибра 7,62. Две из них попали в водителя.

Правоохранители изъяли около двадцати гильз с места покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, причем все патроны были венгерского производства, сообщил в прямом эфире телеканала Украина 24 первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

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По его словам, машину Шефира обстреляли пулями 7,62 калибра венгерского производства.

"Это калибр 7,62. Такие патроны, производства Венгрии, не выпускают на территории Украины. Пытаемся установить время их ввоза в Украину, а также потенциальных поставщиков, не исключается и контрабандный путь", – сказал Енин.

Представитель МВД добавил, что при нападении осуществлялись одиночные выстрелы, всего было обнаружено порядка двадцати гильз.

"12 пуль поразили автомобиль, 2 пули были в теле потерпевшего (водителя Шефира, – Ред). Пулями пронизан практически весь автомобиль", – добавил он.

Напомним, утром, 22 сентября в Украине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате происшествия огнестрельное ранение получил его водитель, которого госпитализировали и прооперировали.

Во время брифинга глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что на данный момент рассматриваются три главные версии покушения на Шефира:

государственная деятельность чиновника;

давление на высшее руководство Украины;

дестабилизация ситуации в Украине.

На покушение, записав видеообращение, отреагировал президент Владимир Зеленский, заявивший, что считает "слабостью" стрельбу по автомобилю его друга.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу выразил мнение, что покушение на помощника президента — это попытка "демонстративного убийства ключевого члена команды Зеленского".

Сам Шефир тоже отреагировал на нападение. По его мнению, цель инцидента – попытка напугать высшие эшелоны власти.