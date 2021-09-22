"Ответ будет сильным": Зеленский из США отреагировал на покушение на Шефира (видео)

Глава государства заявил, что считает "слабостью" стрельбу по автомобилю его друга из леса. Сразу по окончании выступления на Генассамблее ООН президент вылетит в Киев.

Покушение на Сергея Шефира не повлияет на курс, выбранный действующей украинской властью. Об этом в своем видеообращении из США заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я нахожусь в Нью-Йорке, 6 утра. Примерно два часа назад был расстрелян автомобиль моего первого помощника, а что важнее — моего близкого друга и товарища Сергея Шефира. Сергей выжил, а водитель, к сожалению, ранен. Сейчас он находится в больнице. На месте работают правоохранители, введен план "Перехват". Считается, что это было покушение на убийство", — отметил глава государства.

Зеленский пообещал сразу после выступления на Генассамблее ООН, которое запланировано на сегодня, вылететь обратно в Украину. Президент затруднился назвать тех, кто стоит за стрельбой по автомобилю Сергея Шефира, но отметил, что это могут быть как внешние, так и внутренние силы.

"Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным", — сказал глава государства.

Президент отметил, что его команда будет и далее следовать курсу, который они выбрали: "к изменениям, детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом, большими и влиятельными финансовыми группами".

Напомним, что утром 22 сентября в Украине совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате покушения огнестрельное ранение получил его водитель, которого пришлось госпитализировать.

В то же время глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Шефир является "легкой жертвой", поскольку у того него нет охраны и он временами передвигается самостоятельно, поэтому покушением Владимиру Зеленскому могли "передать привет". По его словам, к покушению могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты, также речь может идти о российском следе или о причастности финансово-промышленных групп.