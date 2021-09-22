"Привет Зеленскому": Арахамия назвал три возможные версии покушения на Шефира (фото, видео)

Автомобиль первого помощника президента поджидала засада в лесополосе. По одной из версий, за покушением может стоять Россия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал три возможные версии сегодняшнего покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира. Об этом нардеп заявил на брифинге в Верховной Раде.

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По его словам, покушение на Сергея Шефира — "привет" президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

Давид Арахамия назвал первого помощника президента "легкой жертвой", поскольку у него нет охраны и он временами передвигается самостоятельно, поэтому покушением Владимиру Зеленскому могли "передать привет".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" также озвучил на брифинге три возможные версии покушения на Сергея Шефира под Киевом.

"Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все они покинули Украину с насиженных мест. По оперативной информации, которую предоставляют правоохранители, эти будут как-то мстить. Вторая версия — российский след, потому что в последнее время идет активная антироссийская риторика (от Украины — ред.). И третья версия… Сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп тоже нельзя исключать такую версию", — подчеркнул Арахамия и заверил, что лучшие специалисты сейчас расследуют покушение на Сергея Шефира.

По факту покушения на Сергея Шефира под Киевом, как отметил Арахамия, открыто уголовное производство. Нардеп также озвучил подробности сегодняшнего ЧП.

По словам Арахамии, автомобиль первого помощника Владимира Зеленского поджидала засада в лесополосе.

"Когда начали стрелять — водитель "по газам" и начал уезжать… В лесу, там есть дорога через лес, и в лесу, фактически, была засада", — подытожил глава фракции на брифинге.

[ + – ] Три версии покушения на Сергея Шефира

Издания "Страна", оказавшееся под санкциями СНБО, публикует кадры с места ЧП под Киевом. На видео можно увидеть, что пулями была прошита именно дверь водителя Сергея Шефира.

[ + – ] Кадры с места покушения на Сергея Шефира

Издание Вести сообщает, что пострадавшим в результате покушения на Сергея Шефира оказался водитель Иванько Александр. Мужчина получил три огнестрельных ранения и был доставлен в "Феофанию".

По данным издания Сегодня, на момент покушения Сергей Шефир был без охраны. Как рассказали источники в Управлении госохраны, обстрел автомобиля Audi A8 мог быть актом запугивания либо давления по бизнес-причинам или же политическим мотивам.

В данный момент правоохранители проверяют версию, могли ли обстрелять автомобиль Сергея Шефира из лесополосы.

Покущение на Сергея Шефира — как это было

Утром 22 сентября под Киевом было совершено покушение на Сергея Шефира. Автомобиль, в котором находился первый помощник президента Владимира Зеленского, обстреляли из автоматического оружия. В результате покушения огнестрельные ранения получил водитель Шефира, сам чиновник не пострадал.

В Офисе президента прокомментировали покушение на Сергея Шефира и назвали его попыткой "демонстративного убийства ключевого члена команды". По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, в Киевской области объявили план "Перехват" для поимки злоумышленников.