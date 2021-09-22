"Привіт Зеленському": Арахамія назвав три можливі версії замаху на Шефіра (фото, відео)

На автомобіль першого помічника президента чекала засідка в лісосмузі. За однією з версій, за замахом може стояти Росія.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав три можливі версії сьогоднішнього замаху на помічника Зеленського Сергія Шефіра. Про це нардеп заявив на брифінгу у Верховній Раді.

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За його словами, замах на Сергія Шефіра — "привіт" президенту Володимиру Зеленському та його команді.

Давид Арахамія назвав першого помічника президента "легкою жертвою", оскільки в нього немає охорони і він часом пересувається самостійно, тому замахом Володимиру Зеленському могли "передати привіт".

Глава парламентської фракції "Слуга народу" також озвучив на брифінгу три можливі версії замаху на Сергія Шефіра під Києвом.

"Це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Ви знаєте, що майже всі вони покинули Україну з насиджених місць. За оперативною інформацією, яку надають правоохоронці, ці будуть якось мстити. Друга версія — російський слід, тому що останнім часом йде активна антиросійська риторика (від України — ред.). І третя версія ... зараз напередодні таких рішучих змін щодо боротьби з політичним впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати таку версію", — підкреслив Арахамія і запевнив, що кращі фахівці зараз розслідують замах на Сергія Шефіра.

За фактом замаху на Сергія Шефіра під Києвом, як зазначив Арахамія, відкрито кримінальне провадження. Нардеп також озвучив подробиці сьогоднішньої НП.

За словами Арахамії, на автомобіль першого помічника Володимира Зеленського чекала засідка в лісосмузі.

"Коли почали стріляти — водій" по газам "і почав їхати ... У лісі, там є дорога через ліс, і в лісі, фактично, була засідка", — підсумував глава фракції на брифінгу.

[ + – ] Три версії замаху на Сергія Шефіра

Видання "Страна", що опинилося під санкціями РНБО, публікує кадри з місця НП під Києвом. На відео можна побачити, що кулями були прошиті саме двері водія Сергія Шефіра.

[ + – ] Кадри з місця замаху на Сергія Шефіра

Видання Вести повідомляє, що постраждалим у результаті замаху на Сергія Шефіра виявився водій Іванько Олександр. Чоловік отримав три вогнепальні поранення і був доставлений у "Феофанію".

За даними видання Сегодня, на момент замаху Сергій Шефір був без охорони. Як розповіли джерела в Управлінні держохорони, обстріл автомобіля Audi A8 міг бути актом залякування або тиску з бізнес-причин або ж політичних мотивів.

Наразі правоохоронці перевіряють версію, чи могли обстріляти автомобіль Сергія Шефіра з лісосмуги.

Замах на Сергія Шефіра — як це було

Вранці 22 вересня під Києвом було скоєно замах на Сергія Шефіра. Автомобіль, у якому перебував перший помічник президента Володимира Зеленського, обстріляли з автоматичної зброї. У результаті замаху вогнепальні поранення отримав водій Шефіра, сам чиновник не постраждав.

В Офісі президента прокоментували замах на Сергія Шефіра і назвали його спробою "демонстративного вбивства ключового члена команди". За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, у Київській області оголосили план "Перехоплення" для затримання зловмисників.