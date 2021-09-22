"Кампанія проти політики президента": у Зеленського прокоментували замах на Шефіра (фото, відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обстріл авто Шефіра спробою "демонстративного вбивства ключового члена команди".

У результаті замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра серйозно постраждав його водій, а в Київській області для упіймання зловмисників ввели план "Перехоплення". Про це Фокусу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, сьогоднішній замах на Сергія Шефіра під Києвом можна кваліфікувати не інакше, як "спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".

У Київській області, як зазначив Михайло Подоляк, ввели план "Перехоплення" для затримання нападників, які з автоматичної зброї обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського.

"Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів. Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напів кримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи — пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування", — підкреслив радник глави Офісу президента.

Михайло Подоляк також попередив, що у відповідь на будь-які злочинні дії проти представників держави від влади варто очікувати ще більш жорстких антиолігархічних і антикримінальних рішень.

Інформацію про те, що під Києвом скоїли замах на Сергія Шефіра, підтвердила пресслужба МВС. За даними правоохоронців, замах стався близько 10 ранку в районі населеного пункту Лісники.

[ + – ] Замах на Сергія Шефіра

[ + – ] Замах на Сергія Шефіра

"На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Замах на Сергія Шефіра під Києвом

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом розстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. У наслідку замаху вогнепальні поранення отримав водій чиновника, сам Шефір не постраждав.

Також Фокус розповідав, що силовики розслідують шість фактів посягання на життя президента. За даними СБУ, з моменту інавгурації Володимира Зеленського розслідують чотири факти посягання на життя президента і дві погрози вбивством.