"Кампанія проти політики президента": у Зеленського прокоментували замах на Шефіра (фото, відео)
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обстріл авто Шефіра спробою "демонстративного вбивства ключового члена команди".
У результаті замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра серйозно постраждав його водій, а в Київській області для упіймання зловмисників ввели план "Перехоплення". Про це Фокусу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, сьогоднішній замах на Сергія Шефіра під Києвом можна кваліфікувати не інакше, як "спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".
У Київській області, як зазначив Михайло Подоляк, ввели план "Перехоплення" для затримання нападників, які з автоматичної зброї обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського.
"Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів. Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напів кримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи — пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування", — підкреслив радник глави Офісу президента.
Михайло Подоляк також попередив, що у відповідь на будь-які злочинні дії проти представників держави від влади варто очікувати ще більш жорстких антиолігархічних і антикримінальних рішень.
Інформацію про те, що під Києвом скоїли замах на Сергія Шефіра, підтвердила пресслужба МВС. За даними правоохоронців, замах стався близько 10 ранку в районі населеного пункту Лісники.
"На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", — йдеться в повідомленні.
Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом розстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. У наслідку замаху вогнепальні поранення отримав водій чиновника, сам Шефір не постраждав.
Також Фокус розповідав, що силовики розслідують шість фактів посягання на життя президента. За даними СБУ, з моменту інавгурації Володимира Зеленського розслідують чотири факти посягання на життя президента і дві погрози вбивством.