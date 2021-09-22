"Кампания против политики президента": у Зеленского прокомментировали покушение на Шефира (фото, видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обстрел авто Шефира попыткой "демонстративного убийства ключевого члена команды".

В результате покушения на первого помощника президента Сергея Шефира серьезно пострадал его водитель, а в Киевской области для поимки злоумышленников ввели план "Перехват". Об этом Фокусу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, сегодняшнее покушение на Сергея Шефира под Киевом нельзя квалифицировать иначе, чем "попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

В Киевской области, как отметил Михаил Подоляк, ввели план "Перехват" для поимки нападавших, которые из автоматического оружия обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского.

"Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов. Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы — прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк также предупредил, что в ответ на любые преступные действия против представителей государства от властей следует ожидать еще более жестких антиолигархических и антикриминальных решений.

Информацию о том, что под Киевом совершили покушение на Сергея Шефира, подтвердила пресс-служба МВД. По данным правоохранителей, покушение произошло около 10 утра в районе населенного пункта Лесники.

[ + – ] Покушение на Сергея Шефира

[ + – ] Покушение на Сергея Шефира

"На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", — говорится в сообщении.

[ + – ] Покушение на Сергея Шефира под Киевом

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом расстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В результате покушения огнестрельные ранения получил водитель чиновника, сам Шефир не пострадал.

Также Фокус рассказывал, что силовики расследуют шесть фактов посягательства на жизнь президента. По данным СБУ, с момента инаугурации Владимира Зеленского расследуют четыре факта посягательства на жизнь президента, и две угрозы убийством.