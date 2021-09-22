"Відповідь буде сильною": Зеленський із США відреагував на замах на Шефіра (відео)

Глава держави заявив, що вважає "слабкістю" стрілянину по автомобілю його друга з лісу. Відразу після закінчення виступу на Генасамблеї ООН президент вилетить до Києва.

Замах на Сергія Шефіра не вплине на курс, обраний чинною українською владою. Про це у своєму відеозверненні із США заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Я перебуваю в Нью-Йорку, 6 ранку. Приблизно дві години тому був розстріляний автомобіль мого першого помічника, а що важливіше — мого близького друга і товариша Сергія Шефіра. Сергій вижив, а водій, на жаль, поранений. Зараз він у лікарні. На місці працюють правоохоронці, введений план "Перехоплення". Вважається, що це був замах на вбивство", — зазначив глава держави.

Зеленський пообіцяв відразу після виступу на Генасамблеї ООН, який запланований на сьогодні, вилетіти назад в Україну. Президент не зміг назвати тих, хто стоїть за стріляниною по автомобілю Сергія Шефіра, але зазначив, що це можуть бути як зовнішні, так і внутрішні сили.

"Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга — це слабкість. А ось відповідь буде сильною", — сказав глава держави.

Президент зазначив, що його команда буде і далі слідувати курсом, який вони вибрали: "до змін, детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом, великими і впливовими фінансовими групами".

Нагадаємо, що вранці 22 вересня в Україні здійснили замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. У результаті замаху вогнепальне поранення отримав його водій, якого довелося госпіталізувати.

У той же час глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Шефір є "легкою жертвою", оскільки в нього немає охорони і він часом пересувається самостійно, тому замахом Володимиру Зеленському могли "передати привіт". За його словами, до замаху можуть бути причетні контрабандисти і кримінальні авторитети, також мова може йти про російський слід або про причетність фінансово-промислових груп.