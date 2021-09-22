Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, виготовленими в Угорщині, — МВС

Всього по автомобілю помічника президента України було випущено близько 20 куль калібру 7,62. Дві з них потрапили в водія.

Правоохоронці вилучили близько двадцяти гільз із місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, причому всі патрони були угорського виробництва, повідомив у прямому ефірі телеканалу Україна 24 перший заступник глави МВС Євген Єнін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, машину Шефіра обстріляли кулями 7,62 калібру угорського виробництва.

"Це калібр 7,62. Такі патрони, виробництва Угорщини, не випускають на території України. Намагаємося встановити час їх ввезення в Україну, а також потенційних постачальників, не виключається й контрабандний шлях", — сказав Єнін.

Представник МВС додав, що під час нападу здійснювалися поодинокі постріли, всього було виявлено близько двадцяти гільз.

"12 куль вразили автомобіль, 2 кулі були в тілі потерпілого (водія Шефіра, — ред). Кулями пронизаний практично весь автомобіль", — додав він.

Нагадаємо, вранці, 22 вересня в Україні було скоєно замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті події вогнепальне поранення отримав його водій, якого госпіталізували та прооперували.

Під час брифінгу голова Нацполіціі України Ігор Клименко заявив, що наразі розглядаються три головні версії замаху на Шефіра:

державна діяльність чиновника;

тиск на вище керівництво України;

дестабілізація ситуації в Україні.

На замах, записавши відеозвернення, відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що вважає "слабкістю" стрілянину по автомобілю його друга.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу висловив думку, що замах на помічника президента — це спроба "демонстративного вбивства ключового члена команди Зеленського".

Сам Шефір теж відреагував на напад. На його думку, мета інциденту — спроба налякати вищі ешелони влади.