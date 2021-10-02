"Это не постановка": Венедиктова раскрыла детали покушения на Шефира (видео)

К такому выводу пришли в день покушения, получив информацию о кучности пуль и характере ран водителя. При этом сейчас правоохранители отрабатывают более десятка версий произошедшего.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, было настоящим. Она рассказала подробности корреспонденту Фокуса во время брифинга на выездном заседании "Большая фракция" в Трускавце.

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По словам Ирины Венедиктовой, она сразу же задалась вопросом, не постановочным ли было покушение на убийство Сергея Шефира. Чтобы развеять сомнения, генпрокурор лично отправилась на место преступления.

"Я прибыла посмотреть на машину, я посмотрела на водителя, которого еще "скорая" не увезла. У меня не было никакого сомнения, когда я это увидела, что это не постановка", — подчеркнула глава Генпрокуратуры.

Она уточнила, что окончила Университет внутренних дел, получила тактико-специальную подготовку, едва ли не каждый день стреляла, изучала оперативно-разыскную деятельность, а поэтому разбирается в оперативно-криминалистических экспертизах лучше обычных людей.

"Когда ты видишь кучность пуль, когда ты понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость — это в принципе Клименко (глава Национальной полиции, — ред) сообщил мне через первые несколько минут, и все было понятно. Каким образом совпадает рана с отверстиями на двери — это была не постановка", — заявила Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор добавила, что сейчас правоохранители отрабатывают более десятка версий, хотя во время первых комментариев она сообщила о двух основных. Болезненным вопросом является не только поимка исполнителя, но и определение организатора покушения. По словам Ирины Венедиктовой, расследование идет, однако следователи не могут "перепрыгнуть" некоторые процессы и ускорить работу.

"Продвигается ли следствие вперед? Продвигается — уже было сделано многое. Для меня это показатель — может ли правоохранительная система выполнять свои функции или не может. Я вам хочу сказать — может. Правоохранители могут быстро и эффективно выполнять свои задачи", — подытожила Венедиктова.

Покушение на Сергея Шефира произошло 22 сентября возле села Лесники Киевской области. В результате водитель помощника президента получил три пулевых ранения.

В тот же день следствие назвало три вероятные причины покушения на Сергея Шефира: его государственная деятельность, давление на руководство страны и дестабилизация ситуация в Украине. По словам главы МВД Дениса Монастырского чиновника пытались именно убить, на не запугать.

Фокус разбирался, почему покушение на Сергея Шефира стало итогом борьбы за влияние на Владимира Зеленского. Первого помощника называли "правой рукой" президента еще во время предвыборной компании. Именно Сергею Шефиру Владимир Зеленский передал большую часть своего бизнеса, что свидетельствует о большом уровне доверия.