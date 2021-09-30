По правую руку. Почему покушение на Шефира — итог борьбы за влияние на Зеленского

От российского следа до внутренних разборок на Банковой. Какой бы ни была версия покушения на первого помощника Владимира Зеленского — Сергея Шефира, очевидно, что борьба за влияние на президента обострилась.

Утро 22 сентября. Авто премиум-класса марки "Аудио" движется по дороге со стороны Обухова. В машине двое: Сергей Шефир, первый помощник президента Владимира Зеленского, его экс-бизнес-партнер и совладелец "Студии Квартал-95", а также его водитель. Примерно в 10:20 на отрезке между селами Круглик и Ходосивка, в лесу, где нет видеокамер и плохо работает мобильная связь, машина попадает в засаду. В сторону авто Шефира, по информации полиции, выпустили два десятка пуль. Водитель дает газу, проезжает еще около 5 км — до парковки супермаркета возле села Лесники. Едет он уже с ранением в бедро. Чтобы его госпитализировать, Шефир останавливает скорую, проезжавшую мимо, и отправляет водителя в больницу.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Правоохранители считают, что это была попытка заказного убийства.

"Задачей убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в лобовую часть автомобиля", — говорит Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. На фото он показывает пулевое отверстие на капоте, объясняя, что это след от первого выстрела, если бы пуля прошла на несколько сантиметров выше, она бы попала в грудь водителю. По его словам, то, что водитель уехал с места обстрела, спасло жизнь ему и Шефиру.

Покушение на Шефира: версии случившегося

К супермаркету оперативно приехали правоохранители и спасатели. Предварительная квалификация преступления — "покушение на убийство двух и более лиц". Дело расследуют Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Им, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, помогают специалисты из Великобритании и США. Несмотря на проведение спецоперации "Сирена", вооруженных нападающих не нашли.

Основных версий произошедшего у правоохранителей две. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова озвучивает обе: деятельность Сергея Шефира как госслужащего, а также попытка дестабилизации политической ситуации в стране, в частности с участием иностранных спецслужб. Но до сих пор обе они лишены конкретики.

[ + – ] СПАСАТЕЛЬНЫЙ МАНЕВР: То, что водитель уехал с места обстрела, спасло жизнь ему и Сергею Шефиру Фото: Getty Images

Куда более точным в высказываниях сразу же после нападения был президент Владимир Зеленский. В этот момент он находился в Соединенных Штатах. "Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — так он с трибуны Генеральной ассамблеи ООН прокомментировал нападение на своего первого помощника.

В окружении главы государства говорят, что покушение стало эмоциональным потрясением для Зеленского, он воспринял его не только как угрозу или предупреждение в свой адрес, но как покушение на свой политический курс. Версия президента: атака — это попытка противостоять реформам, проводимым властью, к ней могут быть причастны "группы, которые ранее контролировали процессы в Украине". Это могут быть как представители контрабандистов и воров в законе, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, так и олигархи.

Напомним, нападение на Сергея Шефира состоялось накануне рассмотрения в парламенте законопроекта об олигархах.

"Олигархическая система будет ликвидирована, а все "авторитеты", которые привыкли жить вне закона, будут поставлены под власть закона. Никакими покушениями или другими преступлениями они себе не помогут", — пояснил версию президента Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

"Задачей убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву" Антон Геращенко, советник министра внутренних дел

При этом политологи в разговоре с Фокусом говорят, что версия о давлении и запугивании Владимира Зеленского выгодна Офису президента. Куда менее власть коммуницирует другие. Например, что покушение связано с бизнесом Шефира или его связями с крупными бизнесменами. Или же что вообще никакого покушения не было.

"Инсценировка, чтобы продавить закон об олигархах, — предполагает Олег Постернак, политтехнолог. — Хотя и бесполезная, закон и без этого бы продавили. Тем более пострадал водитель. Но такую версию все равно обсуждают".

Важно

"Стреляли 4 секунды". Первый замминистра МВД раскрыл подробности покушения на Шефира

Сергей Шефир — правая рука Зеленского

До недавних пор о Сергее Шефире широкая общественность ничего не знала. В биографии записано: родился в 1964 году в Кривом Роге, окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "подземная механика", есть старший брат Борис. В конце 1990-х начал играть в "Клубе веселых и находчивых" (КВН) в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". В начале 2000-х вместе с Борисом писал тексты для команд Высшей лиги КВН.

После братья организовали команду "95-й квартал", куда пригласили Владимира Зеленского. Уже втроем они создали одноименную компанию, которая занялась производством телешоу, телесериалов и кино. В компании Шефир отвечал уже не столько за творческую сторону, сколько за коммерческую — искал инвесторов, заключал контракты.

"Специфика шоу-бизнеса в том, что доверять никому нельзя. Шефир для Зеленского — исключение, тот знает о президенте почти все. Он очень ценный для него. К тому же один из немногих, кто может сказать Зеленскому "нет", — говорит политтехнолог Андрей Золотарев.

[ + – ] СПЕЦОПЕРАЦИЯ "СИРЕНА": Поиски нападавших пока без­результатны Фото: УНИАН

Уже во время президентской кампании Сергея Шефира называли "правой рукой" Владимира Зеленского, а 21 мая 2019 года после победы на выборах президент подписал указ о назначении близкого друга своим первым помощником. Через два месяца Зеленский передал Шефиру большую часть своего бизнеса, так что тот стал единственным владельцем "Студии Квартал 95". По данным рейтинга Фокуса "100 самых богатых людей Украины", состояние братьев Шефиров составляет около $150 млн.

"Президент ему очень доверяет. Он отвечает за коммуникации с большим бизнесом, различными влиятельными людьми, Шефир — неформальный коммуникатор. Он выполняет отдельные поручения президента, когда нужно провести переговоры, найти общие позиции, точки соприкосновения. Важно, что он неконфликтный человек, конструктивный, с ним приятно вести дела", — рассказывает Владимир Фесенко, политолог, вхожий в ОП.

Коммуникатор с бизнесом

"На самом деле Шефир — человек, с которым строят личные отношения бизнесмены, чтобы можно было решить проблемы, получить преференции", — говорит Фокусу источник, некогда близкий к команде президента. В первую очередь речь идет о коммуникации с олигархами. Только за первый год работы журналисты заметили Шефира на праздновании юбилея народного депутата Григория Суркиса, во время визитов в офис Игоря Коломойского и дом Рината Ахметова. Все они, согласно подсчетам Фокуса, тоже входят в двадцатку самых богатых людей Украины.

Факт встреч Шефир не отрицает. Например, после посещения офиса Коломойского сказал журналистам, что ему необходимо было встретиться со своим бизнес-партнером Тимуром Миндичем, а после поездки к Ахметову заявил: "Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю".

[ + – ] РЕДКАЯ ПУЛЯ: В МВД говорят: пули, которыми расстреляли авто, никогда не производились и не применялись в Украине — возможно, контрабанда из Венгрии Фото: УНИАН

Позиция президента Владимира Зеленского известна: крупный бизнес должен помогать Украине. Об этой кооперации можно найти информацию в открытых источниках. Например, еще весной 2019 года благотворительный фонд Рината Ахметова приобрел 200 машин скорой помощи — их получили медучреждения в регионах, а летом 2021-го спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при поддержке "Метинвеста" тушили пожары в Греции. Кроме того, журналистам стало известно,что холдинг ДТЭК Рината Ахметова финансировал президентский форум "Украина 30". Его проведению также помогали МХП Юрия Косюка, "Эпицентр" народного депутата Александра Гереги и его жены Галины. Что получают в ответ эти люди, кроме преференций и благосклонности, остается предметом догадок.

Важно

Подключили даже водолазов. В полиции показали, как исследуют место покушения на Шефира (фото)

Еще в компетенции Сергея Шефира кадровые вопросы. Он участвовал в отборе кандидатов, собеседованиях с претендентами на высокие позиции, в частности в крупных государственных предприятиях. Например, с Германом Галущенко при назначении его вице-президентом по вопросам развития главного оператора атомных электростанций "Энерго­а­­­том". Галущенко связывают не только с Шефиром, но и с внефракционным нардепом Андреем Деркачем, неформальным куратором госпредприятия. Ныне Галущенко уже министр энергетики. Кроме того, считается, что именно Шефир курировал работу Одесского припортового завода.

Шефир в Офисе президента отвечает за коммуника­цию с крупным бизнесом, олигархами и некоторые кадровые решения.

Эксперты говорят, что практика неформальных коммуникаций ненормальна для государства, но в Украине деликатные президентские поручения всегда кто-то выполняет. От имени президента Петра Порошенко с олигархами мог общаться Борис Ложкин, от имени Виктора Януковича — Андрей Клюев, а от имени Виктора Ющенко — Вера Ульянченко и Виктор Балога. Все они в разное время руководили администрациями или секретариатами президента.

У Зеленского такая роль досталась Сергею Шефиру. Но он, в отличие от своих предшественников, действует без последствий, ведь официально первый помощник не состоит в трудовых отношениях с Офисом президента, а значит, не занят на госслужбе и является на самом деле внештатным сотрудником, хотя и допущенным к делам государственной важности. По-видимому, этот допуск широкий, что кому-то может быть выгодно его ограничить. Из Офиса президента в последнее время все чаще просачивается информация, что Сергей Шефир и руководитель Офиса президента Андрей Ермак не ладят.

Извечный спор: Офис президента против первого помощника

Не будем забывать, что Сергей Шефир назначен первым помощником в мае, когда руководителем ОП был Андрей Богдан, а с декабря 2019-го он уже работает при Андрее Ермаке (последний и сам до того был помощником по неформальной дипломатии в переговорах с Россией и Западом). После назначения Ермак взял под контроль не только российское направление, но и большинство других тем, уменьшая влияния других на президента.

Практика нефо­рмальных коммуникаций ненормальна для государства, но в Украине деликатные президентские поручения всегда кто-то выполняет.

Истории противостояния руководителя Офиса (Администрации, Секретариата) и первого помощника президента не новы. Две должности в разное время существовали для уравновешивания влияния на президента. Часто непубличного. Хотя публичные скандалы история тоже помнит. Например, первый помощник президента Леонида Кучмы Александр Разумков ушел с Банковой после конфликта с главой Администрации Дмитрием Табачником. Кресло Разумкова занял Владимир Литвин, который вскоре сам возглавил Администрацию и ликвидировал должность первого помощника. После ухода Литвина в парламенте появился лидер СДПУ(о) Виктор Медведчук, а первым помощником стал Сергей Левочкин. Они разделили сферы влияния: Левочкину достались реформы и планирование графика, Медведчуку — регионы и силовики. Близкие к той администрации люди вспоминают: те, кто подчинялся Левочкину, не общались с людьми Медведчука, и наоборот, а сами Левочкин и Медведчук разговаривали между собой только в присутствии Кучмы.

[ + – ] ДРУГ ПРЕЗИДЕНТА: Первый помощник президента — один из немногих, кому Владимир Зеленский доверяет Фото: Getty Images

После победы Виктора Ющенко произошла смена помощников. Главой реформированной Администрации — Секретариата — стал Александр Зинченко, а первым помощником — Александр Третьяков. Но вскоре эти две фамилии засветились в скандале. Зинченко обвинял Третьякова в попытке монополизировать доступ к президенту. Ющенко уволил обоих и вновь ликвидировал должность первого советника. После победы Януковича в Администрацию президента вернулся Сергей Левочкин и, опасаясь проблем, не стал восстанавливать должность первого помощника. Сделал это уже президент Петр Порошенко — тогда на Банковой появился дипломат Юрий Онищенко. Все пять лет он был непубличной личностью, хотя всегда находился возле Порошенко. Говорят, главный критерий, по которому его подобрали, — умение быть полезным и незаметным, нежелание публичности и политического влияния. Онищенко организовывал президенту все встречи и следил за рабочим графиком.

Важно

Шефира после обстрела охраняет СБУ, — СМИ

Вряд ли Зеленский искал себе такого классического секретаря — для планирования графика есть его давняя помощница Мария Левченко, которая может быть рядом в режиме 24/7. Да, Шефир регулярно сопровождал президента Зеленского в поездках и мероприятиях, но при этом никогда не скрывал, что "выполняет отдельные задачи, которые перед ним ставит президент". По этой причине некоторые могли подумать, что у него проснулись политические амбиции.

Без политики

"Шефир никогда не хотел занимать какую-либо должность: государственная служба — это обязанности, которые приходится выполнять. Это не нравится многим, кто привык к свободному графику жизни и работы" Владимир Фесенко, политолог

"Шефир никогда не хотел занимать какую-либо должность. Во-первых, государственная служба — это обязанности, которые приходится выполнять, человек теряет значительную часть свободы, должен соблюдать бюрократические рамки. Это не нравится многим, кто привык к свободному графику жизни и работы. Во-вторых, для госслужащих обязательно электронное декларирование. Многим оно тоже не по душе. Знаю, в свое время одна из причин ухода Бориса Ложкина из власти — нежелание возиться с бюрократией. Богатый человек не хотел связываться с электронным декларированием, публично показывать свое имущество. У Шефира подобная история", — считает политолог Владимир Фесенко.

Даже спустя два года главный советник президента не стремится входить в большую политику, в отличие от других членов команды Зеленского — Андрея Богдана, Александра Данилюка или Дмитрия Разумкова. Еще до назначения на Банковую Шефир говорил: "Я равнодушен к должностям и портфелям, но я не равнодушен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет".

Важно

"Киллер на мопеде": появились новые подробности покушения на Сергея Шефира (фото)

"Думаю, дело не только в бизнесе. Шефир здравомыслящий, понимает, что он не имиджевая фигура. Конечно, может зайти в политику каким-то номером в списке. Но зачем? Есть люди, рожденные для публичной работы, а есть — для аппаратной. Некоторым проще формулировать тексты для публичных людей, а некоторым — выступать", — оценивает политические шансы первого помощника политтехнолог Александр Кочетков.

[ + – ] СПОР ПОМОЩНИКОВ: Поговаривают, руководитель Офиса президента Андрей Ермак (на фото справа) пытается сконцентрировать все внимание на себе Фото: УНИАН

Другое дело, что влияние Шефира на президента в последнее время уменьшилось.

"Он всегда советовал Зеленскому, и тот прислушивался. Но когда рядом появлялся Ермак, а он всегда рядом, то возникали сложности и даже конфликты. Андрей сознательно дискредитировал всех, у кого есть доступ к президенту", — говорит Фокусу человек, который до недавнего был близок к команде президента. По его словам, именно поэтому в последние месяцы Шефир стал терять влияние. Поговаривали даже, что он поссорился с Зеленским.

Правда, выступление президента после покушения эту версию опровергает. Кроме того, президент своего первого помощника назвал близким другом и товарищем, зафиксировав, что прислушивается к мнению Шефира. А это значит, что после покушения его значимость для главы государства только возросла.