"Стреляли 4 секунды". Первый замминистра МВД раскрыл подробности покушения на Шефира

По словам Евгения Енина, стрельба по автомобилю первого помощника президента велась с довольно близкого расстояния.

Первый замминистра МВД Евгений Енин заявил, что стрельба по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира велась из оружия с глушителем. Об этом Енин рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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По словам замминистра МВД, следователи по делу выяснили, что стрелявший применял глушитель, а сама стрельба велась на протяжении 4 секунд. Также правоохранители предполагают, что стреляли по автомобилю Шефира с довольно близкого расстояния.

Енин добавил, что в авто были найдены 15 входных отверстий от пуль и еще 3 отверстия, где пули вышли.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что вряд ли правоохранителям удастся найти подозреваемого в совершении покушения на Шефира.

Геращенко добавил, что правоохранители сделают все возможное, чтобы найти стрелявшего, но невозможно гарантировать успех расследования. Советник министра внутренних дел сказал, что в мире далеко не все политический убийства раскрываются и привел в пример убийство президента США Джона Кеннеди.

Также Геращенко отмечал, что покушение на Сергея Шефира готовилось довольно давно.

Покушение на Шефира — что известно

В первой половине 22 сентября рядом с Киевом была обстреляна из автомата машина Сергея Шефира. Сам первый помощник президента не пострадал, но его водитель получил огнестрельное ранение в ногу.

На данный момент у полиции есть несколько версий произошедшего: нападение могло быть связано с государственной деятельностью Шефира, запугивание с целью давления на власть или для дестабилизации ситуации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский после покушения на Шефира заявил, что на преступление будет дан "сильный ответ".

Место происшествия было тщательно исследовано силовиками и спасателями, для поиска улик привлекли даже водолазов.