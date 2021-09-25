"Стріляли 4 секунди". Перший заступник міністра МВС розкрив подробиці замаху на Шефіра

За словами Євгена Єніна, стрілянина по автомобілю першого помічника президента велася з досить близької відстані.

Перший заступник міністра МВС Євген Єнін заявив, що стрілянина по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра велася зі зброї з глушником. Про це Енин розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

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За словами заступника міністра МВС, слідчі у справі з'ясували, що той, хто стріляв застосовував глушник, а сама стрілянина велася протягом 4 секунд. Також правоохоронці припускають, що стріляли по автомобілю Шефіра з досить близької відстані.

Єнін додав, що в авто були знайдені 15 вхідних отворів від куль і ще 3 отвори, де кулі вийшли.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що навряд чи правоохоронцям вдасться знайти підозрюваного в скоєнні замаху на Шефіра.

Геращенко додав, що правоохоронці зроблять все можливе, щоб знайти того, хто стріляв, але неможливо гарантувати успіх розслідування. Радник міністра внутрішніх справ сказав, що в світі далеко не всі політичні вбивства розкриваються і привів в приклад вбивство президента США Джона Кеннеді.

Також Геращенко відзначав, що замах на Сергія Шефіра готувався досить давно.

Замах на Шефіра — що відомо

У першій половині 22 вересня поряд з Києвом була обстріляна з автомата машина Сергія Шефіра. Сам перший помічник президента не постраждав, але його водій отримав вогнепальне поранення в ногу.

На даний момент у поліції є кілька версій події: напад міг бути пов'язаний з державною діяльністю Шефіра, залякування з метою тиску на владу або для дестабілізації ситуації в країні.

Президент України Володимир Зеленський після замаху на Шефіра заявив, що на злочин буде дано "сильну відповідь".

Місце події було ретельно досліджено силовиками і рятувальниками, для пошуку доказів залучили навіть водолазів.