Поліція, силовики та рятувальники продовжують досліджувати місце замаху на Шефіра (фото)

Перевірки проводяться на понад 430 гектарах лісової місцевості та в водоймах. Крім цього перевіряються можливі маршрути втечі стрілка з місця злочину.

Київські поліцейські разом з Національною гвардією та співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) обстежують ліс, з якого проводився обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

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Всього правоохоронці, силовики та рятувальники обстежують понад 430 гектарів лісу, а також перевіряють найближчі до місця злочину населені пункти. У свою чергу співробітники ДСНС проводять огляд найближчих водойм, у цьому процесі також задіяні водолази.

Тим часом оперативні працівники карного розшуку та слідчі продовжують збирати інформацію про подію, опитують свідків. Також перевіряються ймовірні маршрути втечі нападника і транспорт, пересування якого було помічено в радіусі обстрілу.

Гільзи, які були знайдені на місці злочину, надіслано на експертизи. Крім цього триває вивчення автомобіля Шефіра.

Правоохоронці додали, що 23 вересня Офіс генерального прокурора передав розслідування замаху помічнику глави держави до Головного слідчого управління Нацполіціі.

Що відомо про замах на Шефіра

Вранці 22 вересня під Києвом автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли з автомата. Він не постраждав, водій отримав вогнепальні поранення ноги. Правоохоронці розглядають три версії замаху — він міг бути пов'язаний з державною діяльністю Шефіра, напад здійснили з метою тиску на владу або з метою дестабілізації ситуації в країні.

Заступник глави МВС Євген Єнін повідомив, що правоохоронці вилучили з місця події гільзи угорського виробництва.

Президент України Володимир Зеленський після замаху на Шефіра заявив, що на злочин буде "сильна відповідь".