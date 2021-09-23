Подключили даже водолазов. В полиции показали, как исследуют место покушения на Шефира (фото)

Проверки проводятся на более 430 гектарах лесной местности и в водоемах. Помимо этого проверяются возможные маршруты побега стрелка с места преступления.

Киевские полицейские вместе с Национальной гвардией и сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обследуют лес, из которого проводился обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Всего правоохранители, силовики и спасатели обследуют более 430 гектаров леса, а также проверяют ближайшие к месту преступления населенные пункты. В свою очередь сотрудники ГСЧС проводят обзор ближайших водоемов, в этом процессе также задействованы водолазы.

Тем временем оперативные сотрудники уголовного розыска и следователи продолжают собирать информацию о происшествии, опрашивают свидетелей. Также проверяются вероятные маршруты побега нападавшего и транспорт, передвижение которого было замечено в радиусе обстрела.

Гильзы, которые были найдены на месте преступления, направлены на экспертизы. Помимо этого продолжается изучение автомобиля Шефира.

Правоохранители добавили, что 23 сентября Офис генерального прокурора передал расследование покушения на помощника главы государства в Главное следственное управление Нацполиции.

Покушение на Шефира — что известно

Утром 22 сентября под Киевом автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата. Он не пострадал, водитель получил огнестрельные ранения ноги. Правоохранители рассматривают три версии покушения — оно могло быть связано с государственной деятельностью Шефира, нападение совершили с целью давления на власти или с целью дестабилизации ситуации в стране.

Замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что правоохранители изъяли с места происшествия гильзы венгерского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский после покушения на Шефира заявил, что на преступление будет дан "сильный ответ".