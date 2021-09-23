"Киллер на мопеде": появились новые подробности покушения на Сергея Шефира (фото)

На месте покушения обнаружили фрагменты оболочек от пуль калибра 7,62 мм, 20 венгерских гильз, пластиковую карточку и жестяную банку "Pepsi".

Силовики установили место, откуда мог стрелять киллер по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом сообщил глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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По его словам, на месте преступления во время покушения на Сергея Шефира правоохранители обнаружили два десятка гильз калибра 7,62 на 39 мм.

Экспертная служба МВД заверяет, что подобные боеприпасы редко можно встретить в Украине.

"Ведь гильзы в нем — производства Венгрии, но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули", — подчеркнул Шевченко.

Также было установлено место стрелка, из которого киллер видел автомобиль Сергея Шефира, мог подготовиться и открыть огонь. В ходе следственных действий правоохранители допросили свидетелей — грибников и пассажиров авто, которое ехало за первым помощником Владимира Зеленского.

"Их показания о характере звука стрельбы — довольно похожи. Изъято на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела", — заявил Шевченко и добавил, что в четверг, 23 сентября, силовики продолжат поиски в лесном массиве с целью нахождения новых доказательств и, возможно, самого оружия, из которого вели огонь.

Подытоживая, глава Департамента коммуникаций МВД провел аналогии с делом Амины Окуевой и отметил, что стрельба подобными боеприпасами по подвижной мишени из лесополосы хоть и не гарантирует смертельного результата для пассажира автомобиля, однако может быть фатальной для жертвы покушения.

[ + – ] Гильзы на месте покушения на Сергея Шефира [ + – ] Гильзы на месте покушения на Сергея Шефира [ + – ] Гильзы на месте покушения на Сергея Шефира

Издание Klymenko Time, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах, сообщает, что киллер, обстрелявший автомобиль Сергея Шефира мог приехать на место ЧП на мопеде.

В ходе осмотра места покушения правоохранители обнаружили фрагменты оболочек от пуль калибра 7,62 мм, 20 гильз, пластиковую карточку и жестяную банку "Pepsi". Для проведения экспертиз сделали шесть гипсовых слепков от обуви и слепок следа мопеда или мотороллера.

На допросе двое братьев, которые ехали за автомобилем Сергея Шефира, рассказали, что в какой-то момент услышали треск и увидели пробитую левую шину у Audi первого помощника президента.

Автомобиль Сергея Шефира, как рассказывают свидетели, сперва свернул на обочину, а через время набрал скорость и продолжил движение. В момент покушения перед Audi первого помощника Владимира Зеленского на расстоянии до 20 метров двигался темный Mercedes, а сзади на расстоянии 30 метров — белый Renault Kangoo.

Покушение на Сергея Шефира — хронология ЧП

Утром 22 сентября под Киевом было совершено покушение на Сергея Шефира. Автомобиль первого помощника президента обстреляли из автоматического оружия возле села Лесники. Огнестрельные ранения получил водитель Audi, сам Сергей Шефир не пострадал.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал три версии покушения на Сергея Шефира. Расстрел автомобиля Шефира нардеп расценил как "привет президенту Зеленскому" и заявил, что за покушением могут стоять спецслужбы РФ или представители криминалитета.

Вчерашнее покушение на Сергея Шефира прокомментировал сам президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал покушение на своего друга "слабостью".