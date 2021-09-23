"Кілер на мопеді": з'явилися нові подробиці замаху на Сергія Шефіра (фото)

На місці замаху знайшли фрагменти оболонок від куль калібру 7,62 мм, 20 угорських гільз, пластикову картку і бляшанку "Pepsi".

Силовики встановили місце, звідки міг стріляти кілер по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомив глава Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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За його словами, на місці злочину під час замаху на Сергія Шефіра правоохоронці знайшли два десятки гільз калібру 7,62 на 39 мм.

Експертна служба МВС запевняє, що подібні боєприпаси рідко можна зустріти в Україні.

"Адже гільзи в ньому — виробництва Угорщини, але сам патрон — можливо, заново збирали в Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас, заново вставляли кулі", — підкреслив Шевченко.

Також було встановлене місце стрілка, з якого кілер бачив автомобіль Сергія Шефіра, міг підготуватися і відкрити вогонь. У процесі слідчих дій правоохоронці допитали свідків — грибників і пасажирів авто, яке їхало за першим помічником Володимира Зеленського.

"Їхні свідчення про характер звуку стрільби — досить схожі. Вилучені на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, стрільцем під час підготовки сектору обстрілу", — заявив Шевченко і додав, що в четвер, 23 вересня, силовики продовжать пошуки в лісовому масиві з метою знаходження нових доказів і, можливо, зброї, з якої вели вогонь.

Підсумовуючи, голова відділу комунікацій МВС провів аналогії зі справою Аміни Окуєвої і зазначив, що стрілянина подібними боєприпасами по рухомій мішені з лісосмуги хоч і не гарантує смертельного результату для пасажира автомобіля, однак може бути фатальною для жертви замаху.

[ + – ] Гільзи на місці замаху на Сергія Шефіра [ + – ] Гільзи на місці замаху на Сергія Шефіра [ + – ] Гільзи на місці замаху на Сергія Шефіра

Видання Klymenko Time, посилаючись на свої джерела в силових відомствах, повідомляє, що кілер, який обстріляв автомобіль Сергія Шефіра, міг приїхати на місце НП на мопеді.

У процесі огляду місця замаху правоохоронці знайшли фрагменти оболонок від куль калібру 7,62 мм, 20 гільз, пластикову картку і бляшанку "Pepsi". Для проведення експертиз зробили шість гіпсових зліпків від взуття і зліпок сліду мопеда або моторолера.

На допиті двоє братів, які їхали за автомобілем Сергія Шефіра, розповіли, що в якийсь момент почули тріск і побачили пробиту ліву шину в Audi першого помічника президента.

Автомобіль Сергія Шефіра, як розповідають свідки, спершу повернув на узбіччя, а через час набрав швидкість і продовжив рух. У момент замаху перед Audi першого помічника Володимира Зеленського на відстані до 20 метрів рухався темний Mercedes, а ззаду на відстані 30 метрів — білий Renault Kangoo.

Замах на Сергія Шефіра — хронологія НП

Вранці 22 вересня під Києвом був скоєний замах на Сергія Шефіра. Автомобіль першого помічника президента обстріляли з автоматичної зброї біля села Лісники. Вогнепальні поранення отримав водій Audi, сам Сергій Шефір не постраждав.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав три версії замаху на Сергія Шефіра. Розстріл автомобіля Шефіра нардеп розцінив як "привіт президентові Зеленському" та заявив, що за замахом можуть стояти спецслужби РФ або представники криміналітету.

Вчорашній замах на Сергія Шефіра прокоментував сам президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав замах на свого друга "слабкістю".