100 самых богатых людей Украины 2021. Рейтинг Фокуса

Ставка на олигархов

Украину всколыхнула весть о грядущей налоговой амнистии. Одни возрадовались, что толстосумам придется отчитаться о своем состоянии, другие скептически поморщились, говоря о бестолковости амнистионной затеи и вспоминая опыт Грузии, где подобная кампания провалилась. Вслед за законом об амнистии ожидается принятие еще одного важного документа — о поголовной декларации украинцев и введении косвенных методов определения их доходов.

Тем временем анонсированная деолигархизация подзаглохла. Соответствующий законопроект принят лишь в первом чтении. Ко второму народные депутаты подготовили 1257 правок. Основное "рубилово" идет за орган, который будет определять, олигарх ли это или обычный бизнесмен. Одни хотят, чтобы это делал Кабмин по обращению СНБО, другие — чтобы ВАКС по заявлению Кабмина или СНБО, а третьи — чтобы НАПК по обращению Антимонопольного комитета или спецкомиссия при НАПК, а то и просто комиссия с участием представителей международных организаций. Словом, на бумаге работа по деолигархизации кипит, хотя здравомыслящая публика не ждет от нее ничего хорошего. Хотя бы потому, что украинские толстосумы, имея огромное влияние на все ветви власти, всегда и при любой правящей верхушке умудряются вывернуться из передряг. Так что переживать по поводу какого-то там реестра олигархов они точно не будут.

Судя по тому, что Фокус выяснил в процессе работы над рейтингом "100 самых богатых людей Украины", их капиталы и влиятельность не только не тают, но прирастают семимильными шагами. В этом году сумма активов ста участников нашего рейтинга достигла $53,63 млрд. "Пострадавшие", конечно, тоже имеются (санкции СНБО частично повлияли на предприятия и доходы нескольких человек). Но в целом пандемийный год позволил богатым разбогатеть еще больше.

Как и прежде, около 20% участников рейтинга либо были во власти, либо сейчас имеют к ней непосредственное отношение. Еще у порядка 40% долларовых миллионеров есть друзья, коллеги, а то и родственники высокого ранга. Стоит ли при таком тандеме богатства и власти кому-то из них переживать из-за грядущей деолигархизации? А вот обычным строителям и сантехникам, получающим на работах в коттеджах под Киевом зарплату в конвертах, судя по всему, впору волноваться. Минфин со своим проектом о косвенном определении доходов бдит, и под чутким руководством МВФ деолигархизировать, похоже, будут отнюдь не богатейших, а тех, кто посмеет купить захудалый автомобиль или тур в Грецию, не оплатив с полученной в конверте зарплаты 18% подоходного налога.

Наталия Богута, редактор рейтинга

Методика оценки

На первом этапе составления рейтинга Фокус сформировал лонг-лист из 150 персон, которые владеют различными компаниями и предприятиями в Украине. После изучения их активов из списка удалили тех, чье состояние оценено в сумму менее $50 млн, а также лица, чьи активы оценить не удалось из-за сокрытия информации, официального выхода персоны из всех ранее причисляемых ей в СМИ активов. Также в список не попали те, чьи активы находятся исключительно за пределами страны. В рейтинг включены граждане Украины и лица с двойным гражданством (иностранным гражданством), владеющие большим количеством активов в нашей стране.

Оценку стоимости активов Фокус проводил на основании всех ключевых предприятий и компаний, находящихся во владении участников рейтинга. Ключевой акцент сделан на бизнес-активах внутри Украины. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии учитывалась принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнес-активов.

При оценке семейных бизнесов в некоторых случаях анализировались доли совладельцев, если они действительно вместе управляют ими. Но если основной участник записал бизнес-активы на членов семьи, а управляет единолично, то все эти компании Фокус причислял к одному конечному бенефициару.

Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, то оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 1 июля 2021 года. Стартапы и IT-компании, не публикующие отчетности, оценивались по результатам последних раундов привлечения инвестиций.

Частные предприятия оценивались по нескольким формулам на основании финансовых показателей: доходов, чистой прибыли и активов по итогам 2020 года. При оценке учтены деньги на счетах компании и вычтены суммы кредитов, которые на конец 2020-го были в процессе выплаты.

Активы, по которым не было внятной финансовой информации, оценивались на основе аналогичных, где такая информация доступна. Недвижимость — на основании рыночной стоимости квадратного метра по состоянию на 1 июля 2021 года.

Данные по финансовым показателям компаний получены в системе YouControl — комплексном сервисе для анализа деятельности предприятий. Также мы изучали данные отчетности предприятий, если она опубликована. Несколько крупных компаний оценивали аналитики Группы ICU.

Если предприятие находится в стадии ликвидации, то его оценка шла из расчета ликвидационной стоимости активов. Если компания задекларировала за 2020 год нулевую выручку, то стоимость — это цена активов и средств на счетах. Итоговая оценка состояния в гривне переведена в доллары по курсу на конец декабря 2020 года — 28,36 USDUAH. Формулы для расчета и мультипликаторы по отраслям предоставила инвесткомпания Concorde Capital.