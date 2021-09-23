Шефира после обстрела охраняет СБУ, — СМИ

Соответствующий запрос в Службу безопасности направили следователи. Силовики будут охранять не только первого помощника главы государства, но и его семью.

После обстрела Шефира, первого помощника президента Украины, работники Службы безопасности Украины решили предоставить ему охрану. Также силовики будут охранять его семью. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание "Украинская правда".

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По данным журналистов, следователи подали соответствующие документы в СБУ, после чего ведомство взяло помощника главы государства, как пострадавшего в уголовном производстве, и его семью под охрану.

Обстрел Шефира — что известно

Напомним, утром в среду, 22 сентября, возле села Лесники Киевской области автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автомата. В результате он не пострадал, однако водитель Audi получил огнестрельные ранения ноги — позже его прооперировали. Жизни водителя, как сообщил глава МВД Денис Монастырский, ничего не угрожает.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители рассматривают три версии обстрела Шефира — оно могло быть связано с государственной деятельностью Шефира, нападение совершили с целью давления на высшее руководство Украины или для дестабилизации ситуации в стране. На данный момент правоохранители проводят следственные действия и пытаются установить, кто стоит за этим преступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента заявил, что на обстрел Шефира будет "сильный ответ", а его команда будет и далее следовать курсу детенизации экономики и борьбы с "большими и влиятельными финансовыми группами".