Шефіра після обстрілу охороняє СБУ, — ЗМІ

Відповідний запит до Служби безпеки надіслали слідчі. Силовики охоронятимуть не тільки першого помічника глави держави, а і його сім'ю.

Після обстрілу Шефіра, першого помічника президента України, працівники Служби безпеки України вирішили надати йому охорону. Також силовики охоронятимуть його сім'ю. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання "Українська правда".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, слідчі подали відповідні документи в СБУ, після чого відомство взяло помічника глави держави, як потерпілого у кримінальному провадженні, і його сім'ю під охорону.

Обстріл Шефіра — що відомо

Нагадаємо, вранці в середу, 22 вересня, біля села Лісники Київської області автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли з автомата. Унаслідок він не постраждав, проте водій Audi отримав вогнепальні поранення ноги — пізніше його прооперували. Життю водія, як повідомив глава МВС Денис Монастирський, нічого не загрожує.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці розглядають три версії обстрілу Шефіра — він міг бути пов'язаний з державною діяльністю Шефіра, напад здійснили з метою тиску на вище керівництво України або для дестабілізації ситуації в країні. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і намагаються встановити, хто стоїть за цим злочином.

Президент України Володимир Зеленський після інциденту заявив, що на обстріл Шефіра буде "сильна відповідь", а його команда буде й далі дотримутися курсу детінізації економіки та боротьби з "великими і впливовими фінансовими групами".