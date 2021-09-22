"В інтенсивному відділенні": пораненого водія Сергія Шефіра прооперували (відео)

Олександр Іванько знаходиться у "Феофанії", його життю нічого не загрожує. Лікарі, проте, не дають прогнозів щодо термінів його одужання.

Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра — Олександр Іванько — був прооперований у лікарні. Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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"Щойно прооперували водія, його життю нічого не загрожує. Хочу зазначити, що він ще до того, як поїхати в лікарню, зміг вказати слідчим на місце, звідки конкретно відбувалися постріли, що дало можливість слідчим оперативно почати здійснювати огляд місця подій, здійснювати слідчі дій", — заявив глава МВС.

Незабаром після заяви Монастирського під стінами лікарні "Феофанія", куди був доставлений водій Шефіра, до журналістів вийшов головний лікар медзакладу Ігор Семенов. Він також заявив, що життю чоловіка нічого не загрожує.

"Пацієнт, який вас цікавить, а саме Іванько Олександр Григорович, доставлений до нас швидкою допомогою з певним діагнозом. Згідно із законом ми не маємо права повідомляти про діагноз, я можу сказати тільки одне — медична допомога йому була надана в повному обсязі, стан його стабільний, загрози життю немає. Він знаходиться в одному з інтенсивних відділень", — заявив медик.

[ + – ] У соцмережах з'явилося фото, на якому, імовірно, відображений водій Шефіра у "швидкій" Фото: Telegram

За словами Семенова, в реанімацію чоловіка не спрямовували, операцію йому провели успішно, серйозної втрати крові у пацієнта не було. У той же час головний лікар не вказував, скільки саме кульових поранень було у водія Шефіра. Коментуючи можливі терміни відновлення Олександра Іванько, Семенов заявив, що все залежить від організму пацієнта.

У той же час сам Шефір під час брифінгу в МВС заявив, що поранення у його водія було досить серйозним, і зовні було видно, що той відчуває сильний біль.

"Але він... ну хлопець, чоловік, ну молодець. Геройський вчинок. Зрозуміло, спершу він намагався зупинитися від шоку, але я думаю, що якщо б зупинилися, то ми б з вами зараз не розмовляли. Але я сказав "Жени!", ми поїхали. По дорозі, коли там ще місцевість, де зв'язку немає мобільного, я почав по стільниковому зв'язку телефонувати, ми доїхали до стоянки "АТБ Лісники". Він молодець, переживаємо за нього, бажаємо йому одужання. Я вважаю, що реально він врятував нам життя", — зазначив перший помічник президента України.

Напад на Шефіра: передісторія

Вранці 22 вересня поблизу села Лісники в Київській області здійснили замах на Сергія Шефіра, який є першим помічником президента України Володимира Зеленського. Його машина — Audi A8 — піддалася обстрілу з автоматів, внаслідок нападу поранений водій Олександр Іванько.

Як розповів Фокусу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, замах на Шефіра став "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди" Зеленського. За його словами, в оточенні президента вважають, що напад пов'язаний з обраним ним курсом руху країни. Схожу думку висловив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який заявив, що атака була спробою "передати привіт" президенту.

У той же час міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що метою було не залякування, а саме вбивство Сергія Шефіра.