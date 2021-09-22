"В интенсивном отделении": раненого водителя Сергея Шефира прооперировали (видео)

Александр Иванько находится в "Феофании", его жизни ничего не угрожает. Врачи, однако, не дают прогнозов о сроках его выздоровления.

Водитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира — Александр Иванько — был прооперирован в больнице. Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Только что прооперировали водителя, его жизни ничего не угрожает. Хочу отметить, что он еще до того, как поехать в больницу, смог указать следователям на место, откуда конкретно совершались выстрелы, что дало возможность следователям оперативно начать осуществлять осмотр место событий, осуществлять следственные действий", — заявил глава МВД.

Вскоре после заявления Монастырского под стенами больницы "Феофания", куда был доставлен водитель Шефира, к журналистам вышел главврач медучреждения Игорь Семенов. Он также заявил, что жизни мужчины ничего не угрожает.

"Пациент, который вас интересует, а именно Иванько Александр Григорьевич, доставлен к нам скорой помощью с определенным диагнозом. По закону мы не имеем права сообщать о диагнозе, я могу сказать только одно — медицинская помощь ему была предоставлена в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", — заявил медик.

[ + – ] В соцсетях появилось фото, на котором, предположительно, запечатлен водитель Шефира в "скорой" Фото: Telegram

По словам Семенова, в реанимацию мужчину не направляли, операцию ему провели успешно, серьезной потери крови у пациента не было. В то же время главврач не стал указывать, сколько именно пулевых ранений было у водителя Шефира. Комментируя возможные сроки восстановления Александра Иванько, Семенов заявил, что все зависит от организма пациента.

В то же время сам Шефир во время брифинга в МВД заявил, что ранение у его водителя было достаточно серьезным, и внешне было видно, что тот испытывает сильную боль.

"Но он… ну парень, мужчина, ну молодец. Геройский поступок. Понятно, первый момент он пытался остановиться от шока, но я думаю, что если бы остановились, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но я сказал "Гони!", мы поехали. По дороге, когда там еще местность, где связи нет мобильной, я начал по сотовой связи дозваниваться, мы доехали до стоянки "АТБ Лесники". Он молодец, переживаем за него, желаем ему выздоровления. Я считаю, что реально он спас нам жизнь", — отметил первый помощник президента Украины.

Нападение на Шефира: предыстория

Утром 22 сентября в районе села Лесники в Киевской области совершили покушение на Сергея Шефира, который является первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. Его машина — Audi A8 — подверглась обстрелу из автоматов, в результате нападения ранило водителя Александра Иванько.

Как рассказал Фокусу советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, покушение на Шефира стало "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского. По его словам, в окружении президента считают, что нападение связано с выбранным им курсом движения страны. Похожее мнение выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который заявил, что атака была попыткой "передать привет" президенту.

В то же время министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что целью было не запугивание, а именно убийство Сергея Шефира.