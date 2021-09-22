"Была цель – убить": следствие назвало три версии покушения на Шефира (видео)

Нацполиция не исключает, что к нападению на первого помощника президента причастны зарубежные спецслужбы. Среди возможных мотивов — дестабилизация ситуации в стране и давление на власть.

Целью нападения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского — Сергея Шефира — была его физическая ликвидация. Такое мнение во время брифинга выразил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

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"Хочу подчеркнуть, что целью этого преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также подчеркиваю, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены", — заявил глава МВД.

Монастырский добавил, что водитель Шефира, который был ранен во время покушения, успел до отъезда в больницу указать правоохранителям на место, откуда были совершены выстрелы, чем помог следствию.

Нападение на Шефира: возможные причины покушения

Глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга заявил, что сейчас рассматриваются три основные версии покушения на Шефира. Среди них:

государственная деятельность Шефира;

давление на высшее руководство Украины;

дестабилизация ситуации в стране.

Среди прочего, как заявил Клименко, рассматривается возможная причастность к нападению иностранных спецслужб.

"Квалификация преступления — покушение на жизнь двух и более лиц, подключены к следственно-поисковым действиям лучшие оперативники и следователи Нацполиции, кинологическая служба, Национальная гвардия, которые будут прочесывать лесополосу, где было совершено преступление. И, конечно, сотрудники СБУ с нами работают с первой минуты", — отметил руководитель Нацполиции.

[ + – ] Нападение на Шефира: в МВД озвучили возможные причины нападения

Напомним, что утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области покушались на жизнь Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. В его машину — Audi A8 — стреляли из автоматов неизвестные, в результате чего получил ранения водитель автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу заявил, что нападение на Шефира — "попытка демонстративного убийства ключевого члена команды" Зеленского. По его словам, в окружении главы государства связывают это нападение с тем курсом, которым движется страна под руководством президента. Похожее мнение выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который заявил, что нападение было попыткой "передать привет" Зеленскому.

Сам Шефир также отреагировал на покушение. По мнению первого помощника президента, целью покушения было напугать высшие эшелоны власти.