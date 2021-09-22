"Була мета — вбити": слідство назвало три версії замаху на Шефіра (відео)

Нацполіція не виключає, що до нападу на першого помічника президента причетні закордонні спецслужби. Серед можливих мотивів — дестабілізація ситуації в країні та тиск на владу.

Метою нападу на першого помічника президента України Володимира Зеленського — Сергія Шефіра — була його фізична ліквідація. Таку думку під час брифінгу висловив міністр внутрішніх справ країни Денис Монастирський.

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"Хочу підкреслити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які розпочато, в тому числі з боротьби з організованою злочинністю, вони будуть продовжені", — заявив глава МВС.

Монастирський додав, що водій Шефіра, який був поранений під час замаху, встиг до від'їзду в лікарню вказати правоохоронцям на місце, звідки були здійснені постріли, чим допоміг слідству.

Напад на Шефіра: можливі причини замаху

Глава Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу заявив, що зараз розглядають три основні версії замаху на Шефіра. Серед них:

державна діяльність Шефіра;

тиск на вище керівництво України;

дестабілізація ситуації в країні.

Серед іншого, як заявив Клименко, розглядається можлива причетність до нападу іноземних спецслужб.

"Кваліфікація злочину — замах на життя двох і більше осіб, підключені до слідчо-пошукових дій кращі оперативники і слідчі Нацполіції, кінологічна служба, Національна гвардія, які прочісуватимуть лісосмугу, де було скоєно злочин. І, звичайно, співробітники СБУ з нами працюють з першої хвилини", — зазначив керівник Нацполіції.

[ + – ] Напад на Шефіра: в МВС озвучили можливі причини нападу

Нагадаємо, що вранці 22 вересня біля села Лісники в Київській області здійснили замах на життя Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського. В його машину — Audi A8 — стріляли з автоматів невідомі, у результаті чого отримав поранення водій автомобіля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу заявив, що напад на Шефіра — "спроба демонстративного вбивства ключового члена команди" Зеленського. За його словами, в оточенні глави держави пов'язують цей напад із тим курсом, яким рухається країна під керівництвом президента. Схожу думку висловив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який заявив, що напад був спробою "передати привіт" Зеленському.

Сам Шефір також відреагував на замах. На думку першого помічника президента, метою замаху було налякати вищі ешелони влади.