"Це не постанова": Венедиктова розкрила деталі замаху на Шефіра (відео)

До такого висновку прийшли в день замаху, отримавши інформацію про купчастість куль і характер ран водія. При цьому зараз правоохоронці відпрацьовують більше десятка версій події.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, був справжнім. Вона розповіла подробиці кореспондентові Фокусу під час брифінгу на виїзному засіданні "Велика фракція" в Трускавці.

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За словами Ірини Венедиктової, вона відразу ж запитала, чи не постановочним чи був замах на вбивство Сергія Шефіра. Щоб розвіяти сумніви, генпрокурор особисто вирушила на місце злочину.

"Я прибула подивитися на машину, я подивилася на водія, якого ще "швидка" не відвезла. У мене не було ніякого сумніву, коли я це побачила, що це не постаноа", — підкреслила глава Генпрокуратури.

Вона уточнила, що закінчила Університет внутрішніх справ, отримала тактико-спеціальну підготовку, чи не кожен день стріляла, вивчала оперативно-розшукову діяльність, а тому розбирається в оперативно-криміналістичних експертизах краще звичайних людей.

"Коли ти бачиш кучність куль, коли ти розумієш, що авто рухалося при цьому, яким чином йшли кулі, коли змінювалася швидкість — це в принципі Клименко (голова Національної поліції, — ред) повідомив мені через перші кілька хвилин, і все було зрозуміло. Яким чином збігається рана з отворами на дверях — це була не постановка", — заявила Ірина Венедиктова.

Генеральний прокурор додала, що зараз правоохоронці відпрацьовують більше десятка версій замаху на Шефіра, хоча під час перших коментарів вона повідомила про дві основні. Болючим питанням є не тільки піймання виконавця, а й визначення організатора замаху. За словами Ірини Венедиктової, розслідування йде, проте слідчі не можуть "перестрибнути" деякі процеси і прискорити роботу.

"Чи просувається слідство вперед? Просувається — вже було зроблено багато. Для мене це показник — чи може правоохоронна система виконувати свої функції або не може. Я вам хочу сказати — може. Правоохоронці можуть швидко і ефективно виконувати свої завдання", — підсумувала Венедиктова.

Замах на Сергія Шефіра стався 22 вересня біля села Лісники Київської області. В результаті водій помічника президента отримав три кульові поранення.

У той же день слідство назвало три ймовірні причини замаху на Сергія Шефіра : його державна діяльність, тиск на керівництво країни і дестабілізація ситуація в Україні. За словами глави МВС Дениса Монастирського чиновника намагалися саме вбити, а не залякати.

Фокус розбирався, чому замах на Сергія Шефіра стало підсумком боротьби за вплив на Володимира Зеленського. Першого помічника називали "правою рукою" президента ще під час передвиборної компанії. Саме Сергію Шефіру Володимир Зеленський передав більшу частину свого бізнесу, що свідчить про великий рівень довіри.